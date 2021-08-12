Леса поджигают люди: в Греции задержано 118 поджигателей, в Турции - виновны курды

Греческая полиция задержала 118 человек по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджогах из-за халатности. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai TV. А в Турции вину за пожары взяли на себя курды.

По данным телеканала, с 4 по 11 августа полицейскими по всей стране было произведено 118 задержаний по подозрению в умышленных поджогах лесов или поджоги из-за халатности, на 18 человек были составлены документы на арест. Возраст подозреваемых в поджогах колеблется от 15 до 78 лет.

Например, на острове Лесбос мужчина устроил пожар, сжигая овечью шерсть. В городе Сера в парке сжигали кабели, чтобы добыть из них медь. В роще Финопулу в Гизе иностранец с помощью бумажных полотенец и смятых пачек сигарет пытался поджечь дерево и сухую траву. В городке Крионери пожарный-доброволец зажигал траву, чтобы самому же потушить пожар. Так он устроил четыре пожара.

Кроме того, были арестованы шесть человек за кражи вещей из домов, которые частично были разрушены пожарами, отмечает телеканал.

В Греции в последнее время наблюдалась самая длительная за 30 лет жара, температура достигла 45 градусов по Цельсию. Множество домов, предприятий и ферм сгорели на фоне этой аномальной волны тепла в результате лесных пожаров.

Греция обратилась за помощью через систему экстренной поддержке Европейского Союза. Пожарные были отправлены в том числе и Украиной.

В результате пожара сгорела уникальная олива, которой было 2,5 тыс. лет.

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В Турции ответственность за пожары взяли курдские террористы - организация "Дети огня". Они таким образом пытаются заставить власти страны выполнить их требования.



