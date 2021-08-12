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Здоровье / Клиника

Львовские медики делают уникальные операции: спасли малыша и 20-тилетнего парня

19:00, 12 авг 2021
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Шестилетний Михаил из Закарпатья получил многочисленные травмы после ДТП и потерял возможность самостоятельно дышать, а также говорить. Однако львовские медики под руководством польского профессора Ярослава Шидловского провели уникальную операцию и спасли ему жизнь. Как пишет ТСН, операция получила название "библейская".

"Как из Адама взяли ребро и сотворил Еву, так взяли хрящ из ребра мальчика и через внешний разрез на шее ввели в место рубца. Просвет для дыхания существенно увеличился", - рассказал заведующий ЛОР отделения больницы Охматдет Федор Юрочко.
По словам матери мальчика, минувшей зимой она с сыном попала в ДТП.
"Он даже не дышал, пока мы ждали "скорую", надо было делать что-то. Я делала искусственное дыхание. Я не умела это делать, я делала 2 качка, 1 вдох, машинально", - рассказала Виктория Панющик.
В результате аварии у Миши было разорванное легкое, поломанные руки и кости черепа, потеря слуха и паралич лица. Он три недели пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ. Из-за этого у него на гортани образовался рубец, который стянул голосовые связки.
Первую неделю после операции ребенок был в медикаментозном сне. Спустя два месяца после этого он хорошо говорит и полноценно дышит.

* * *

Также медики Львовской больницы скорой медицинской помощи первыми в Украине провели сложную совмещённую ортогнатическо–артропластическую операцию по реконструкции лица. Новую челюсть юноше врачи формировали в течение 12 часов. Об этом в Фейсбуке сообщила больница скорой медицинской помощи Львова.

Пациент – двадцатилетний юноша, в пятилетнем возрасте попал в ДТП и получил сложные переломы нижних конечностей и нейротравму. Врачи тогда, к сожалению, ему не диагностировали еще одной травмы – перелома нижней челюсти. Из-за этого уже через несколько лет он просто не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать, плохо спать ночью.
Во львовскую больницу скорой помощи парень обратился с осложнениями после неудачного предыдущего лечения. Диагноз – деформирующий остеартроз левой и костный анкилоз правой суставной головки. Простыми словами – давняя травма привела к хроническому заболеванию суставов с практически полной их неподвижностью. После предварительной консультации провели ортодонтическую подготовку к сложной операции. Изготовили ортогнатический план в лаборатории Eurosplint и протезы индивидуальных суставов.
"12 часов команда медиков проводила сложное совмещённое хирургическое вмешательство: бимаксилярную ортогнатию с гениопластикой и артропластику височно–нижнечелюстных суставов. Их цель – вернуть челюсти в правильное положение и восстановить деформированные суставы! Для этого специалисты устранили разрастание костной ткани, которое мешало при открывании рта, разместили сначала височно–нижнечелюстные суставы, затем вперёд выдвинули верхнюю челюсть и подбородок", – отмечается в сообщении.
Сейчас парень на реабилитации, однако позитивный результат, как говорится, налицо.



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