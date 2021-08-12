Украина космическая. Инвестиции в космические проекты и их доходность растут

Ежегодно Украина получает порядка 1 миллиарда гривен поступлений в бюджет, даже не инвестируя в космическую отрасль. Поэтому даже небольшая инвестиция обернется существенными выгодами и доходами для Украины в целом на протяжении будущих лет. Об этом УНН рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

“Вложения в космические проекты – это не затраты, а инвестиции, поскольку мы ведем речь о национальных проектах, то по сути дела мы инвестируем в национальную экономику. По статистике, каждый доллар, который мы вкладываем в космическую отрасль, возвращается от 6-7 долларами в бюджет в конечном итоге.

Да, сложности с финансированием есть. Напомню, что последние годы, с 2017 года, не было финансирования вообще. До этого космически программы финансировались тоже вяло. Обычно уровень финансирования не превышал 30% от заявленного объема”, - говорит Тафтай.

По его словам, в этом году агентство планирует утвердить новую космическую программу на пять лет – до 2025 года. Поэтому с конца этого года и начала 2022-го там ожидают полноценное финансирование отрасли. Тафтай поясняет, что несмотря на то, что космическая отрасль не финансировалась на протяжении многих лет, она продолжает быть экономически эффективной для страны в целом.

Глава Госкосмоса также рассказал, что интерес украинского бизнеса к космической отрасли растет.

“Это разные компании в частности, которые как занимаются исключительно космическим направлением, так и занимаются смешанными какими-то направлениями. Есть компании, такие как Firefly, Dragonfly, которые специализируются исключительно на космической сфере. Есть компании, как например Hydrobest – это крупные компании, которые занимаются авиационными технологиями. И сейчас они наводят резкость на проекты в области космоса. Есть и небольшие компании, в которых всего 10-15 человек. Это стартапы в космической сфере, в IT-сфере, связанные с космосом, и их должно быть много”, - говорит глава Госкосмоса.

После десятилетней паузы, Украина в этом году планирует вернуться в космос, отправив на земную орбиту спутник собственного производства "Сич 2-30 (2-1)". Его запуск будет посвящен тридцатилетию провозглашения независимости страны, а участвовать в запуске спутника будет компания американского миллиардера Илона Маска “Space X”.

Контакт с компанией, обеспечивающей запуск спутника "Сич 2-30" на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX заключен и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортирование на пусковую базу в США. На сегодняшний день плановая дата пуска – декабрь 2021.

1 миллион долларов – это стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера, который обеспечит установку спутника на ракету и его последующее отделение, затрат на транспортировку спутника к месту запуска и оказание услуг на пусковой базе. Так как Украина ранее не запускала космические аппараты на ракетах Falcon 9, наши адаптеры не сертифицированы этой компанией. Поэтому, учитывая сжатые сроки и объем финансирования, по рекомендации компании SpaceX мы обратились к их партнерам, голландской компании, которая обеспечит интеграцию спутника к ракете. С учетом этих дополнительных работ, сумма контракта будет больше. Конкретную сумму и другие подробности контракта не позволяют разглашать его условия.

По соглашению между компанией SpaceX и конструкторским бюро "Южный", которое обеспечивает подготовку и запуск спутника, вся информация по контракту должна быть согласована со SpaceX.

На данный момент, это достаточно современный спутник, который обеспечивает снимки нужного качества. Информация среднего разрешения (порядка 7 м), но при этом за счет большой ширины полосы обзора (около 46 км) за один проход спутник позволяет получить много оперативной информации.

Большая часть финансирование происходила за счет КБ "Южного", который проинвестировал порядка 120 миллионов гривен на создание спутника. А в апреле этого года распоряжением Кабинета Министров, выделили деньги на его запуск.

Украина до 2022 года хочет запустить 6 спутников. Достаточно амбициозные планы, учитывая трудность финансирования таких проектов. Но космическая отрасль всегда финансируется за счет государственных средств, и это всегда выгодно. Вложения в космические проекты – это не затраты, а инвестиции, поскольку мы ведем речь о национальных проектах, то по сути дела мы инвестируем в национальную экономику. По статистике каждый доллар, который вкладывается в космическую отрасль, возвращается от 6-7 долларами в бюджет в конечном итоге.

Одна из задач, которая стоит перед страной – создать благоприятные условия для частного космоса, для того, чтобы компании развивались в этом направлении. Очень важны не только крупные компании, но и мелкие стартапы, которые иногда перерастают в очень серьезные, крупные проекты. Большинство крупных компаний за рубежом тоже начинали с небольших компаний.

Сейчас ведутся переговоры с целым рядом достаточно крупных организаций. Это действительно интересные тренды, интересное направление, но к нему нужно тоже прийти. Крупные инвесторы очень бережно подходят к своим инвестициям, это не значит, что они не рассматривают космическую отрасль, но в некоторых случаях они еще не готовы.

Общая стоимость, общий объем затрат, которые предполагаются в рамках космической программы составляет 37 миллиардов. Из которых 15 миллиардов, это бюджетное финансирование, и оставшиеся 22 миллиарда гривен это инвестиции, которые нужно привлечь. Как внутренние украинские, так и внешние.

Космический туризмв Украине - реальная перспектива. Но эта перспектива не 2-3-х лет, а ближайшей перспективы до 10 лет. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос. Есть уверенность, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены, подвел итог беседы грава Госкосмоса Владимир Тафтай.







