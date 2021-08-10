Работаем в нормальном режиме, но условия работы школ изменились

С 1 сентября украинские школы откроются и начнут работать в обычном формате. О начале учебного года в Украине рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает 1NEWS.

В Минобразования подчеркнули, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме. Это означает, что смешанный или дистанционный вариант проведения уроков в ближайшее время не предусмотрены.

"Covid-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме", - сказал министр.

Напомним, что Кабмин изменил условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина. Так, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.



