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Власть и право / Образование

Работаем в нормальном режиме, но условия работы школ изменились

22:00, 10 авг 2021
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С 1 сентября украинские школы откроются и начнут работать в обычном формате. О начале учебного года в Украине рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает 1NEWS.

В Минобразования подчеркнули, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме. Это означает, что смешанный или дистанционный вариант проведения уроков в ближайшее время не предусмотрены.
"Covid-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме", - сказал министр.
Напомним, что Кабмин изменил условия работы школ после выхода из "зеленой" зоны карантина. Так, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.


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