Российская маркированная мина как доказательство преступлений РФ в Международном уголовном суде

Серьезный зашквар: боевики забросили на позиции украинских военных под Горловкой мину с кодом российского завода-производителя. Об этом рассказал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, сообщает ИнфоРезист.

«Серьезный зашквар российской оборонки. Забыли удалить код завода-производителя с мины ПОМ-2Р1БС, которую забросили на наши позиции под Горловкой. ПОМ-2 сбрасывают с «беспилотника» или отстреливают с РПГ. А эту, последнюю модификацию мины, можно устанавливать вручную. Бросаешь ее, как гранату, она сводится в боевое положение и выбрасывает четыре нити, датчики цели. Легкое прикосновение к одной из них — роковое. Разминировать мину невозможно. Только взорвать», — написал он.

Журналист отметил, что мину производят только в России, с 1997 года. Официально она на вооружении только в ВС РФ. Он также указал, что обычно оккупанты используют на Донбассе мины без маркировки, «но с этой железкой они серьезно промахнулись».

«На стакане-носители мины — никаких отметок. И бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод. Поэтому мина автоматически становится доказательством военных преступлений РФ. А, следовательно, надеюсь, ее увидят и в Международном уголовном суде», — написал Цаплиенко.

Напомним, 10 августа на Донбассе боевики обстреляли позиции воинов ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате пострадали трое военных.