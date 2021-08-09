Долгосрочно и надежно: UBTA подвела итоги украинской торговой миссии в Грузии

При поддержке Минэкономики Украины, МИД Украины, при содействии Посольства Украины в Грузии, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и Центра международных деловых коммуникаций, в конце июля завершилась торговая миссия в Грузию, которую провела Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA).

Насыщенная программа пятидневного визита охватила три ключевых города — столицу Тбилиси, Батуми, и портовый Поти. Украинскую делегацию встретила необычно жаркая погода, но традиционно теплый прием со стороны грузинской стороны, отметили в Ассоциации.

Там назвали три ключевых причины, чем Грузия интересна для украинского бизнеса. Первая, Грузия является полноправным участником в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, которая служит фундаментом для упрощения торговли и увеличение торговых потоков в регионе Средиземноморья. Вторая, это статус единой страны в регионе, имеет одновременно действующие зоны свободной торговли как с КНР, так и с Европейским Союзом. Третья, Грузия открыта для ведения бизнеса, как с локальными представителями так и нерезидентами страны. В стране отработана достаточно прозрачная система налогообложения, что является дополнительным стимулом.

“Грузия изменилась за последние годы. Страна активно модернизирует свою транспортную и логистическую инфраструктуру с прицелом на получение товаропотока с востока, активно привлекая инвестиции из Китая. Считаю, что мы в Украине не вправе игнорировать эту экономическую тенденцию. Сотрудничество Украины и Грузии будет только усиливаться. Сейчас есть неплохая динамика: рост экспорта за последние пять месяцев на 21% и импорта на 65%”, — прокомментировала визит Владислава Магалецкая, председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на своей странице в Фейсбук.

Учитывая все положительные предпосылки миссия в Грузию имела целью укрепить позиции сотрудничества между Украиной и Грузией. Насыщенная программа визита гарантировала шести компаниям-участницам возможность открыть потенциал каждой страны в контексте бизнеса, новых возможностей развития и налаживания связей.

“МХП — один из лидеров производства и продажи курятины и готовой мясной продукции. Продукты компании поставляются в более чем 80 стран мира, но мы не останавливаемся на достигнутом как по работе с новыми рынками, так и по улучшению сотрудничества с существующими торговыми партнерами. Как пример — Грузия, с рынком которой мы уже активно работаем, и видим возможности улучшения условий доступа в части устранения так называемых скрытых нетарифных торговых барьеров — меры СФМ (санитарные и фитосанитарные меры), а также знакомимся с преимуществами логистической инфраструктуры”, — резюмировал результаты поездки Сергей Горбенко, руководитель управления экспортных продаж МХП направлений СНГ, Африки, Азии и новых рынков.

Национальное агентство по пищевым продуктам Грузии озвучило намерение положительно способствовать согласованию в ближайшее время двустороннего ветеринарного сертификата на мясо птицы.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии подтвердило свою заинтересованность в расширении ассортимента украинских товаров, которые будут представлены в Грузии. Также официальная сторона озвучила свои намерения оказывать содействие представителям украинского бизнес-сообщества в ведении бизнеса в стране.

Торгово-промышленная палата Грузии выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества в части обновления подходов к системе профильного технического образования обеих стран.

В рамках визита в Тбилиси, представители Миссии приняли участие в Деловом форуме, где украинский бизнес встретился с представителями грузинского бизнеса.

Итогом визита в Национальное агентство по стандартизации и метрологии Грузии была достигнута договоренность провести онлайн-встречи по вопросам цифровизации, с целью исследования лучших практик цифровой трансформации в сфере стандартизации и метрологии.

Торгово-промышленная палата Аджарской республики подтвердила намерения по укреплению и установления новых контактов с представителями бизнеса.

Визит в морской торговый порт города Поти, где грузинская сторона любезно предложила свою поддержку при возникновении логистических проблем и содействии в переговорах с международными перевозчиками.

“Наша компания „Прана Платинум“ уже второй раз принимает участие в торговой миссии вместе с UBTA. Подготовка и разработка мероприятий в рамках данной торговой миссии, а также подбор и организация b2b встреч, были проведены учитывая специфику нашего инновационного энергоэффективного вентиляционного продукта PRANA и соответствовали ожиданиям компании. Резюмируя, в ходе этого визита мы получили доступ к качественному анализу внутреннего рынка Грузии и, как результат, доступ к новым направлениям и партнеров для осуществления первых уверенных шагов для освоения рынка”, — поделился впечатлениями Роман Кузич, генеральный директор “Прана Платинум”.

Напомним, в апреле Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) уже проводила торговую миссию в ЮАР чтобы открыть потенциал страны для нашего бизнеса и побудить его налаживать новые связи.

“Учитывая потребности украинского экспортера, особенности иностранных рынков, ментальность разных народов и принимая во внимание новые вызовы, которые возникают перед украинским производителем, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) видит своей ключевой задачей оказывать профессиональную поддержку в открытии новых рынков сбыта. Именно благодаря торговым миссиям, которые системно проводятся UBTA, мы способствуем налаживанию тесного сотрудничества между представителями украинского бизнеса и бизнес-сообществом дружественной страны, принимающей визит. Залогом слаженного внешнеэкономического сотрудничества есть желание и готовность всех участников рынка работать ради результата. Для UBTA результативность является приоритетом № 1 и неотъемлемой задачей каждой торговой миссии”, — Елена Ворошилова, руководитель направления торговли и связей с регионами Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).



