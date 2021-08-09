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Политика / Криминал

Убили трех граждан Украины в колонии "ДНР", сообщила омбудсмен

17:00, 09 авг 2021
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На оккупированной территории Донецкой области в колонии убиты трое украинских граждан. Об этом сообщила уполномоченая  Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осужденными к началу военной агрессии на Востоке", - написала омбудсмен.
По словам Денисовой, один из убитых обращался к ней с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию, но процесс перевода лиц заблокирован оккупационными властями.

Она отметила, что передача осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации.
"Сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 - пожизненных", - добавила Денисова.
Уполномоченный по правам человека обратилась к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине с требованием срочно направить представителей субделегации МККК в Донецке в Кировской исправительной колонии №33, с целью проверки обстоятельств гибели украинских граждан и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц.
Она также обратилась к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и Координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер срочно принять меры реагирования на факт убийства украинских граждан и разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.
В конце июня Денисова сообщала, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в Российской Федерации в заключении находятся 405 украинцев, среди которых 30 женщин и 44 военнослужащих.



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