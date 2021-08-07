В Украину из Дании прибыли полмиллиона вакцин AstraZeneca

В Украину прибыла очередная партия вакцины от ковида AstraZeneca. Это прямая помощь от правительства Дании.

Поставка 509 400 доз вакцин AstraZeneca является прямой помощью Украине от правительства Дании, которое планирует передать различным странам 3 млн доз вакцин против COVID-19 до конца 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает Вечерний Киев.

Вакцины из этой партии будут использовать только для тех людей, которым необходимо сделать прививку второй дозой вакцины AstraZeneca, а остальные распределят между пунктами прививок.

Транспортировку вакцины из Датского института сыворотки в Киев обеспечил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями: по прямым закупкам у компаний производителей за счет государственного бюджета, через глобальную инициативу по равномерного распределения вакцин COVAX и как гуманитарную помощь.

По состоянию на 4 августа 2021 Украина уже получила 11 900 000 доз различных вакцин.

Напомним, в Киеве 10 августа должны открыть электронную форму подачи заявок для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в случае усиления карантинных ограничений. Форму обнародуют на сайте КГГА. Также согласно постановлению, которое принял Кабмин, в случае перехода области до желтого, оранжевого или красного карантинного уровня эпидемической безопасности для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала.

Записаться на прививку можно в удобное время с помощью системы helsi.me. Вакцинация является бесплатной. Можно выбрать удобный пункт вакцинации по ссылке.