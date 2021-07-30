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Политика / Армия

Режим "тишины" на Донбассе: в ТКГ сосчитали потери Украины за год

23:00, 30 июл 2021
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За год действия на Донбассе режима прекращения огня погибли 45 украинских военных. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный предыдущий период, сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе, сообщает liga.net.

Режим прекращения огня начал действовать год назад, 27 июля 2020 года.
В заявлении отмечено, что, несмотря на многочисленные нарушения режима тишины со стороны оккупантов, он дает результаты: потери украинских военных убитыми сократились почти в два раза, ранеными – в три раза.
С 27 июля 2019 года по 27 июля 2020 года погибли 88 украинских военных, 494 были ранены, вооруженные формирования России совершили 4257 обстрелов.
С 27 июля 2020 года по 27 июля 2021 года, по данным штаба операции объединенных сил, которые уточняются, зафиксировано 1995 обстрелов, 45 военных погибли, 163 получили ранения.
В украинской делегации в ТКГ подчеркнули, что Украина остается верной взятым на себя обязательствам по политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.


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