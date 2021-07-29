Староста и старостинский округ: Зеленский усовершенствует местное самоуправление

Президент Владимир Зеленский в четверг, 29 июля, подписал Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост № 1638-IX, принятый парламентом с предложениями главы государства.

Документ совершенствует правовое регулирование института старост для его дальнейшего развития.

В частности закон предусматривает, что перед вынесением кандидатуры старосты на рассмотрение совета общины, его утверждает и освобождает, обязательно проводится общественное обсуждение с жителями.

Вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины уже не является обязательным, однако он будет иметь гарантированное право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета. По решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления админуслуг.

Документ также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин, утверждения советом общины положений о старосту, совмещение должности старосты и тому подобное.



