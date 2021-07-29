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Политика / Скандал

Слухи и домыслы: перевыборы президента и Рады будут уже осенью?

19:00, 29 июл 2021
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Сценарий подготовки досрочных парламентских выборов в Украине осенью, навязанный извне, подтверждается и риторикой экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка и действиями властей. Об этом сообщает УНН.

“Любопытный сценарий разыгрывается на осень. По имеющейся информации, ходе своей недавней поездки в Штаты, Арсений Яценюк получил чёткую дорожную карту со сценарием на грядущий сезон. Об этом как бы между строк, в частности, читается и в последних заявлениях экс-Премьера, где он заговорил о неконституционности роспуска предыдущего режима и о том, как, мол, Слуги народ облапошили своим „чудо-пиаром“. Таких громких слов наши политики на ветер не бросают (это ж не о тарифах, не о „повышении пенсий“, в конце-то концов)!” — говорится в публикации.
В сообщении подчёркивается, что косвенным подтверждением таких планов может служить рокировка руководства силовых ведомств.
“Подтверждением становится и реакция власти — они стали спешно проводить резкие ротации в силовом блоке с переориентацией на Британскую поддержку. То есть — заёрзали в своих креслах”, — отмечает издание.
Вместе с тем, в публикации обращается внимание на общественно-политические настроения в Украине.
“Неспроста же некоторые политические силы уже ведут активную подготовку к избирательному процессу? А ведь при этом, как в общем-то и сам Арсений Петрович справедливо заметил, за эти два года „зелёные“ продемонстрировали не только беспрецедентно высокий уровень поддержки, но и рекорд по падению рейтингов, скатившись за 2 года на самое дно. Да и западные партнёры их, похоже, в упор не видят в провластных креслах. Так что, to be continued!” — подчёркивается в сообщении.


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