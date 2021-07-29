Что собирается подписать Зеленский в гостях у Байдена: безопасность, наука, космос

Заместитель руководителя ОПГ Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и представителями посольства США ход оборонных реформ в Украине, а также на встрече договорились подписать три документа во время визита Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

Машовец обсудил завершения обработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки, а также сотрудничеству в космической отрасли.

Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита Главы Украинского государства в Вашингтон.

На встрече также обсуждали проведение оборонных реформ в Украине, разграничение полномочий между Минобороны и Генштабом, оптимизации органов Напомним: на сайте Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден ждет украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа, а американский Сенат недоволен позицией Байдена и требует пересмотра решений по Северному потоку-2.



