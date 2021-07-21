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Общество / Образование

Школьники снова будут учиться дистанционно, как - рассказали в Минобразования

19:00, 21 июл 2021
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Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о вероятности дистанционной формы обучения в школах Украины с 1 сентября. В МОН рассчитывают также, что большинство педагогических работников к 1 сентября будут вакцинированы.

При этом она уточнила, что в Украине будут расширять Всеукраинскую школу онлайн, а также планируется использовать смешанный формат обучения.
"Мы рассчитываем, что большинство педагогических работников будут вакцинированы к 1 сентября, это позволит начать обучение в учебных заведениях без дистанционных процессов. Но все это зависит от эпидемической ситуации", - сказала Мандзий.
Она также подчеркнула, что решение относительно возможности прививки от COVID-19 детей старше 12 лет зависит от Минздрава.
"Это полномочия исключительно Министерства здравоохранения. Пока дети не подпадают под вакцинацию. Будут у нас рекомендации Минздрава - тогда будем вести беседы с родителями о тех или иных тенденциях", - пояснила замминистра.
Она добавила, что элементы дистанционного обучения так или иначе будут применяться. МОН будет расширять Всеукраинскую школу онлайн, больше использовать смешанный формат обучения.
Ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет оценил вероятность ухода украинских школьников на дистанционное обучение с 1 сентября.
По его словам, этот вопрос целиком зависит от дисциплины граждан и призвал привыкать жить в условиях пандемии.



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