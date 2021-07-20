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Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"

20:00, 20 июл 2021
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Миллиардер Джефф Безос, который 20 июля на корабле собственной компании Blue Oragin вместе с еще тремя космическими туристами совершил полет в космос, показал кадры полета изнутри капсулы New Shepard. Видео он опубликовал в своем Instagram, его можно посмотреть здесь: УНН.

Безос

На видео можно увидеть как члены экипажа находились в невесомости. Судя по их эмоциям, они были довольны полетом.
Запуск космической ракеты New Shepard компании Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос состоялся в Техасе около 16:12.
Ракета стартовала с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса под названием Launch Site One.
Вместе с Безосом в полете участвовали его 53-летний брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Профиль полета New Shepard рассчитан примерно на 11 минут от запуска до посадки капсулы. Астронавты чувствовали невесомость в течение трех-четырех минут и путешествовали на высоте в 100 км над линией Кармана, международно признанной границей космоса.

Брэнсон

Десять дней назад, 11 июля, компания Virgin Galactic осуществила первый туристический суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Его корабль достиг высоты 88 километров - выше границы космоса, признанную в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться. От взлета до посадки корабля прошло около часа.

70-летний Брэнсон отправился в космос в качестве пассажира ракетного самолета Unity, который его компания Virgin Galactic разрабатывала в США в течение последних двух десятилетий. Вместе с Брэнсоном в полет отправились главная инструктор астронавтов Бет Мозес, ведущий инженер Колин Беннет и вице-президенткой компании Сириша Бандала.

Значение событий

Началась эра частных полетов в космос. Возросла конкуренция между компаниями, производящими космические корабли, это приведет к ускорению прогресса в освоении космоса. На очереди - Луна и Марс. И это уже не фантастика, а реальность.



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