Миллиардеры-туристы в космосе: Брэнсон в "Unity-22" и Безос в капсуле "New Shepard"

Миллиардер Джефф Безос, который 20 июля на корабле собственной компании Blue Oragin вместе с еще тремя космическими туристами совершил полет в космос, показал кадры полета изнутри капсулы New Shepard. Видео он опубликовал в своем Instagram, его можно посмотреть здесь: УНН.

Безос

На видео можно увидеть как члены экипажа находились в невесомости. Судя по их эмоциям, они были довольны полетом.

Запуск космической ракеты New Shepard компании Blue Origin, основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос состоялся в Техасе около 16:12.

Ракета стартовала с удаленного объекта в пустыне на западе Техаса под названием Launch Site One.

Вместе с Безосом в полете участвовали его 53-летний брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Профиль полета New Shepard рассчитан примерно на 11 минут от запуска до посадки капсулы. Астронавты чувствовали невесомость в течение трех-четырех минут и путешествовали на высоте в 100 км над линией Кармана, международно признанной границей космоса.

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Брэнсон

Десять дней назад, 11 июля, компания Virgin Galactic осуществила первый туристический суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Его корабль достиг высоты 88 километров - выше границы космоса, признанную в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться. От взлета до посадки корабля прошло около часа.

70-летний Брэнсон отправился в космос в качестве пассажира ракетного самолета Unity, который его компания Virgin Galactic разрабатывала в США в течение последних двух десятилетий. Вместе с Брэнсоном в полет отправились главная инструктор астронавтов Бет Мозес, ведущий инженер Колин Беннет и вице-президенткой компании Сириша Бандала.

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Значение событий

Началась эра частных полетов в космос. Возросла конкуренция между компаниями, производящими космические корабли, это приведет к ускорению прогресса в освоении космоса. На очереди - Луна и Марс. И это уже не фантастика, а реальность.







