В Исландии в рамках эксперимента работников перевели на четырехдневную рабочую неделю. Испытание, в ходе которого исландцам платили ту же сумму за меньшее время работы, проходило в период с 2015 по 2019 год. Эксперимент закончился с "ошеломляющим успехом", информирует Bloomberg.

Производительность труда на большинстве рабочих мест улучшилась или осталась прежней.

В исследовании приняли участие более 2500 работников, что составляет около 1% трудоспособного населения Исландии. Среди них – дошкольные учреждения, офисы, поставщики социальных услуг и больницы. Многие перешли с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую.

Результаты заставили профсоюзы пересмотреть режим работы, и теперь 86% рабочей силы Исландии либо уже переведены на более короткий рабочий день за ту же оплату, либо получат на это право.

Работники сообщили, что меньше подвержены стрессу и риску "выгореть", а их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Также у них появилось больше времени, чтобы побыть с семьей, заниматься хобби и выполнять домашние дела.

"Исландская более короткая рабочая неделя говорит нам, что в наше время не только можно меньше работать, но и прогрессировать при этом", – сказал исследователь Гудмундур Харальдссон.

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Эксперимент прокомментировал политик Борислав Береза

"Интересную информацию нашёл на просторах интернета. Проверил. Подтверждается. Так что впереди у человечества кардинальные изменения в формате рабочей недели. Вернее, у прогрессивной части человечества. А к какой части будет относиться Украина пока не известно. Но время покажет.

Четырехдневная рабочая неделя привлекает все больше внимания в компаниях по всему миру, пишет агентство Bloomberg.

Прошлой весной берлинская технологическая компания Awin, у которой 1000 сотрудников, разрешила им уходить с работы в пятницу в обеденное время, чтобы расслабиться на выходных.

Эксперимент оказался настолько успешным — продажи, вовлеченность сотрудников и удовлетворенность клиентов выросли — что в январе Awin решила ввести четырехдневную неделю в компании без сокращения зарплат.

«Мы твердо верим, что счастливые, увлеченные и уравновешенные сотрудники выполняют работу гораздо лучше», — заявил генеральный директор Awin Адам Росс. По его словам, сотрудники находят способы улучшить работу и быть настолько же продуктивными.

Тренд на четырехдневную рабочую неделю набирает обороты по всему миру. По данным веб-сайта с вакансиями ZipRecruiter, количество публикаций, в которых упоминается четырехдневная неделя, утроилось за последние три года — до 62 на 10 000.

Unilever, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, в декабре начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для своих сотрудников в Новой Зеландии. Он будет длиться год.

Правительство Испании рассматривает предложение о субсидировании компаний, которые предлагают четырехдневную неделю. В Японии, в языке которой есть даже слово кароси (смерть от переработки) законодатели обсуждают предложение о предоставлении сотрудникам выходного дня каждую неделю для защиты их благосостояния.

Четырехдневная неделя набирает обороты. Для подавляющего большинства фирм сокращение рабочего времени — вполне реальная цель», — говорит Уилл Стронге, директор по исследованиям британского аналитического центра Autonomy."







