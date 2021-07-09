Поместье Марка Твена в Коннектикуте (США) выставлено на продажу

В США продают особняк известного американского писателя Марка Твена (настоящее имя – Сэмюэл Лангхорн Клеменс), в котором он провел последние годы своей жизни. Об этом сообщил специализированный портал рынка недвижимости Mansion Global.

Дом расположен в Реддинге в штате Коннектикут и является частью его культурного наследия. Особняк называется "Стормфилд" в честь рассказа Твена "Визит капитана Стормфилда в рай". Писатель построил его в 1908 году и прожил в нем только два года, так как скончался в 1910 году в возрасте 74 лет.

Продать имение, площадь которого более 11 гектаров, хотят за $4,2 млн. Кроме непосредственно особняка, возведенного в стиле тосканской виллы, с колоннами и террасами, оно включает в себя коттедж смотрителя с двумя спальнями, бассейн с подогревом и живописную территорию.

В 1923 году в особняке вспыхнул пожар. Однако через два года его отреставрировали.

Нынешние владельцы дома отмечают, что жить в нем – означает быть частью общины поклонников писателя. Периодически фанаты Твена просят о возможности посмотреть дом и погулять по саду.







