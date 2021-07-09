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Вундеркинд из Бельгии в 11 лет стал бакалавром по физике и мечтает о бессмертии

22:00, 09 июл 2021
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Остенде Лоран Симонс, которому всего 11 лет, получил диплом бакалавра физики в Университете Антверпена и мечтает обрести бессмертие, заменив части тела механическими элементами. Об этом сообщило издание The Brussels Times.

Симонс в апреле прошлого года прошел несколько курсов по классической механике и квантовой физике. Эта тема его заинтересовала и он отложил всю остальную работу, чтобы посвятить себя этой сфере.
Спустя чуть больше чем год вундеркинд получил в Университете Антверпена диплом бакалавра физики. Обычно на это уходит минимум три года. Уровень знаний Симонса оценили выше всех остальных студентов – в 85%.
На вопрос, почему он решил изучать физику, вундеркинд ответил: "Бессмертие – вот моя цель". Мальчик добавил, что планирует заменить большую часть своего тела механическими элементами. Симонс уверен, что ключ к разгадке секрета бессмертия лежит именно в квантовой физике, поэтому хочет работать с лучшими профессорами в этой сфере.
Теперь Симонс планирует получить степень магистра физики в Университете Антверпена. Также он будет работать над своей докторской диссертацией.
Симонс в шесть лет начал обучение в старшей школе и закончил ее за 18 месяцев. После этого он взял небольшой перерыв и ушел в академический отпуск, но ненадолго – уже в восемь лет мальчик поступил в нидерландский Технический университет Эйндховена.
В 2019 году Симонс мог стать самым молодым студентом, когда-либо получившим диплом о высшем образовании, закончив вуз до своего десятилетия. Однако в университете решили отсрочить его выпуск, из-за чего мальчик ушел оттуда. Вуз обвинил родителей Симонса в чрезмерном давлении на ребенка.



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