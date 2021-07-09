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Вооруженный конфликт на Донбассе: жертвами пыток стали 4 тысячи человек

18:00, 09 июл 2021
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Во время вооруженного конфликта на Востоке Украины жертвами насилия стали стали около 4000 задержанных с обеих воюющих сторон. Около 2500 случаев пыток зафиксировано со стороны вооруженных групп на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". Об этом говорится в новом докладе ООН по правам человека, передает УНН.

"В период с 2014 до 2021 года жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4000 задержанных в связи с конфликтом (примерно 3400 мужчин и около 600 женщин), включая примерно 340 жертв сексуального насилия", - говорится в докладе.
Отмечается, что примерно 1500 случаев были совершены государственными деятелями и около 2500 - вооруженными группами и другими актерами на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками".
В докладе подчеркивается, что как на территории, контролируемой украинскими властями, так и на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками", пытки и жестокое обращение, включая сексуальное насилие, связанные с конфликтом, применялись, чтобы заставить жертв признаться или предоставить информацию, а также для унижения и запугивания, вымогательства денег и имущества.
В частности, со стороны украинских государственных структур, чаще всего нарушения совершались Службой безопасности Украины (СБУ), а также добровольческими батальонами на начальных этапах конфликта. На территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками", главными нарушителями, которые совершали произвольные задержания, пытки и жестокое обращение на начальных этапах конфликта, были разные вооруженные группы, а позже - члены "министерств государственной безопасности".
В ООН призвали Украину "эффективно и оперативно" расследовать дела, независимо от принадлежности вероятных нарушителей, а также внедрить эффективные механизмы правовой защиты для жертв.
Также содержится призыв к самопровозглашенным "республикам" немедленно освободить всех произвольно задержанных лиц; обращаться со всеми лицами, лишенными свободы, гуманно и в соответствии с международными стандартами в области прав человека и гуманитарного права.
Напомним
По данным ООН, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, "власть" самопровозглашенных республик грозит сокращением зарплат гражданам, которые отказываются получать гражданство Российской Федерации.
Кроме принудительного получения российского гражданства, миссия ООН зафиксировала выданные "местной властью" "указы" о принудительном призыве взрослых мужчин для военных действий против государства, в котором они проживают, что не соответствует МГП.
* * *
В Донецкой области двум представителям НВФ РФ – руководителям и организаторам подпольной тюрьмы "Изоляция" – инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговле людьми и жестоком обращении с гражданским населением, которое поддерживает активную проукраинскую позицию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Предварительно установлено, что с 2014 года местный житель занимал так называемую должность "руководителя центра спецопераций" министерства государственной безопасности ДНР". У него был "заместитель", который помогал организовать в Донецке подпольную тюрьму.
"Вместе с подчиненными участниками НВФ РФ они применяют к задержанным пытки, жестоко издеваются над ними, пытают электрическим током, лишают пищи и воды и содержат в нечеловеческих условиях", – говорится в сообщении.
Сейчас разоблачены ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались: заочно сообщено о подозрении 15 лицам. Установлены около 170 пострадавших.


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