"Китайское предупреждение" Зеленскому накануне встречи с Байденом: диверсия от "слуг"

Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Об этом пресс-служба министерства сообщила 6 июля. Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао. Среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство. Соглашение подписано после скандала с отзывом подписи в ООН по уйгурам. Киев скрывал это шесть дней, видимо, понимая, что пошел на сговор со страной, которую на Западе откровенно называют врагом. Взамен предательства интересов Запада, Украина получит от Китая кредиты на льготных условиях. Арахамия разразился дифирамбами коммунистам Китая, поразив даже своих соратников тем, что цели у Украины и Китая общие и сходные. а потому Украине нужно у Китая учиться.

"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Китайской Народной Республики предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов", – отметили в министерстве.

Заместитель министра инфраструктуры в 2016–2019 годах Виктор Довгань написал 6 июля в Facebook, что переговоры по подписанию соглашения продолжались с 2018 года.

По его информации, соглашение с Китаем позволит привлекать льготные кредиты "Эксимбанка" – до 2% годовых на 15 лет, а также реализовать пилотные инфраструктурные проекты – мост у Кременчуга Полтавской области и первую очередь кольцевой дороги Киева.

Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением ООН относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Журналисты отметили, что Украина пытается сбалансировать отношения с Пекином и Западом, потому что заинтересована в китайских инвестициях.

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне.

Представительство Украины при ООН и других международных организациях 25 июня подтвердило отзыв подписи под заявлением ООН по уйгурам. Причины отзыва подписи не были указаны.

Украинские правозащитные организации, комментируя отзыв Киевом подписи, заявили, что индифферентное отношение к массовым нарушениям прав человека недопустимо.

"Пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом", – отметил правозащтники.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

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Политический аналитик Андрей Бузаров назвал причины политического сближения Китая с Украиной. Это связано с прагматизмом китайского правительства, которое активно заменяет европейских инвесторов.

“Одной из главных причин политического сближения двух стран является экономическая тенденция. У нас происходит открытие рынка земли, огромное количество запусков инфраструктурных проектов. Иностранные инвесторы с Запада и Европы не спешат, ввиду отсутствия четкой системы борьбы с коррупцией и традиционного недоверия на Западе политическим “элитам” в Украине. Китайцы на это все смотрят более прагматично. Они готовы входить в проекты, несмотря на существующие проблемы у нас”, - рассказал эксперт.

На сегодняшний день Китай является важным геополитическим игроком, в особенности, для Украины. В отношениях между государствами необходимо акцентировать внимание на экономических отношениях, так как китайская сторона, в отличие от западных партнеров, всегда проявляла готовность сотрудничать, считает эксперт. Более того, представители Китая открыто заявили о готовности ко всестороннему сотрудничеству с Украиной, отмечает аналитик. На данном этапе, по мнению эксперта, следующий шаг должен сделать Президент Владимир Зеленский.

“Что это означает, и какие будут документы приняты под вот этот особый формат всестороннего сотрудничества - зависит от Президента Владимира Зеленского. И я думаю, что китайская сторона уже определилась с форматом сотрудничества. Теперь украинская сторона должна сделать шаг навстречу. Возможно, это должна быть поездка Зеленского в Китай, либо же встреча президента с кем-то из китайских лидеров для определения формата”, - добавляет Бузаров.

Важным нюансом на сегодняшний день остается реакция США. По предположениям аналитика, Китай и Украина также сблизились на фоне ухудшения личных отношений между Офисом Президента Украины и администрацией президента США Джо Байдена.

Бузаров отмечает, что “на сегодняшний день есть очень большой уровень недоверия между двумя офисами”. Украина, в свою очередь, пытается диверсифицировать внешнюю политику за счет такой игры на геополитических полюсах.

“Я думаю, что проблема не конкретно в Украине и в США. Проблема в политической элите Украины, которая не смогла системно поставить вверх интересы украинского общества и страны над своими частными интересами, и ситуация с Китаем показывает, что мы сначала показываем негативное отношение к китайцам, а теперь наоборот. Если бы у нас была четкая системная политика, мы бы изначально шли с Китаем об руку, но этого не было. То есть Украина стала заложником частных интересов политической элиты”, - резюмировал эксперт.

Напомним

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и председатель политсовета партии Давид Арахамия в интервью китайскому госагентству Xinhua заявил, что принципы правления "Слуги народа" и Компартии Китая "во многом совпадают". Глава политсовета “слуг” также сообщил, что: “Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития".

В то же время, заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко считает, что комплиментарные заявления украинских чиновников, в частности, главы фракции "СН" Давида Арахамии в сторону КНР и ее коммунистической партии вызывают беспокойство в контексте визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

При этом страны G7 стремятся составить конкуренцию Китаю, и ранее на саммите в Великобритании лидеры "Группы семи" приняли план поддержки стран с низким и средним уровнем доходов в совершенствовании их инфраструктуры. Противостоять растущему влиянию Китая на саммите призвал президент США Джо Байден. Как сообщалось, высшие должностные лица администрации США утверждают, "что китайские инвестиции обходятся слишком дорого".

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Борислав Береза

Это очень важная информация. Прочтите её до конца. Потому что завтра может быть поздно.

Китай - это одна из двух сверхдержав. Важно ли Украине взаимодействовать с Китаем? Безусловно. Стоит ли Украине копировать китайскую государственную модель? Нет. И не только потому, что у Украины нет возможностей для её реализации, но и потому что она базируется на ограничении прав и свобод граждан. В Конституции чётко записан вектор Украины - ЕС и НАТО. Там нет вектора на ограничение свободы слова, на несколько видов коммунистической партии, на нападения на правозащитников, на глобальную цензуру и на нарушения прав и свобод. А в Китае все это есть. Если сомневаетесь, то изучите отчёты Amnesty International и International Service for Human Rights.

Китай предлагает дешёвые деньги. Много денег. И почти под такой же процент, как и МВФ. Но в отличие от МВФ не просит проводить реформы, уменьшать расходы госаппарата и корректировать бюджет с реальными доходами и конечно не требует контролировать свой дефицит бюджета. И при этом у стран, которые сотрудничают с Китаем растет долг перед кредитором. А Китай спокойно и смиренно терпит это до того момента, как долг доходит до какой-то критической суммы. И тогда Китай очень вежливо и убедительно требует вернуть долг. Как я уже писал ранее, Китай - это одна из 2 сверхдержав и он умеет добиваться возвращения долгов. Считается, что Пекин технично навязывает нуждающимся странам свои кредиты, по которым их некомпетентные лидеры не могут расплатиться А когда нет денег, то он забирает в счёт долга добычу ископаемых - металла, нефти и газа. Забирает так же энергогенерирующие компании, порты и другие активы. Все это показывает, что цели Китая далеко не альтруистичны.

Примеры этого можно увидеть в Африке. Начнём с того, что Африка занимает ключевое место в проекте «Один пояс и один путь», который призван усилить геополитическое влияние Поднебесной и предоставить ей доступ к африканским запасам нефти и других природных ресурсов, а также стратегическим точкам на карте. И надо учитывать, что Украина расположена не менее интересно для Китая. Главным условием Китая является то, что все объекты строят китайские рабочие из китайских стройматериалов и с использованием китайской техники. В итоге Китай кредитует страны в Африке и обеспечивает свои компании работой. По данным McKinsey, в 2017 году в Африке работали свыше 10 000 китайских компаний, а наибольший интерес для Китая представляли Нигерия, Замбия и Танзания.

По данным Брукингского института, в период с 2000 по 2017 годы Китай одолжил африканским странам свыше $140 млрд, причем, львиная доля этих кредитов пришлась всего на несколько богатых ресурсами стран. В частности, наиболее привлекательными с точки зрения Пекина оказались такие сектора, как транспорт, энергосистема и добыча полезных ископаемых. Справедливость обвинений в том, что Китай продуманно загоняет нуждающиеся страны в долговую яму, нашли подтверждения в Замбии. Стране не удалось расплатиться по кредитам, и она была вынуждена передать Китаю крупные государственные активы в качестве обеспечения. Точная сумма долга Замбии перед Поднебесной неизвестна, но агентство Reuters оценивает ее в $3.1 млрд, а правительство США — и вовсе в $10 млрд. И Китай уже контролирует Национальную радиовещательную корпорацию Замбии (ZNBC).

Но даже в Африке осознали опасность такого кредитования и правительства многих стран стали отказываться от таких кредитов. Ещё в 2018 году Сьерра-Леоне решительно отказалась от строительства $320-миллионного аэропорта в пригороде своей столицы Фритауна. Проект должен был финансировать Пекин, но руководство этой африканской страны посчитало его экономически нецелесообразным и ненужным. В середине 2019 года Танзания приостановила программу совместного с Пекином строительства крупнейшего в Восточной Африке порта в танзанийском Багамойо. Предполагалось, что китайская Merchant Holding International будет единственным оператором порта. Кстати, Пекин активно кредитует Беларусь. И это очень показательно.

В соцсетях все дружно "размазывают" Арахамию за его восхищение Компартией Китая и за фразу о родственности идей их #КПК и партии "Слуга народа"...

Да, коммунисты Китая - это не те коммунисты, которых еще помним мы. Это давно национал-патриотическая партия, которая использует рыночные методы развития экономики - сохранив при этом диктатуру партии (а не одного человека) при управлении государством. И да - их методы управление в стране авторитарные. Для Китая в целом это вроде и неплохо: стабильность, планирование и тп. А вот для китайцев - не очень: это тотальный контроль и даже репрессии (как в случае с уйгурами).

Понятно, что за сказанной Арахамией протокольной чушью кроются тайные желания любой ВЛАСТИ - получить тотальный контроль за собственными гражданами, а также закатать проявления их недовольства под плинтус. Недаром же Путин в Концепции внешней политики указал Китай ориентиром для РФ.

Но тут есть один важный момент: можно сколького угодно восхищаться Китаем, но вот китайцем в Китае быть ооооочень тяжело))) Украинцы любой диктатуры - личности или партийной, не примут точно.

В общем, это - мегаскандал, который ещё непонятно как аукнется отношениями с Вашингтоном. Не удивлюсь, если Белый дом вообще отзовёт приглашение Зеленскому. Итак, что мы имеем? Офис президента и Кабмин неделю скрывали от украинцев информацию о подписанном соглашении между Украиной и КНР. Ещё 30 июня министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали соглашение о расширении сотрудничества в области инфраструктурных проектов. При этом государственные СМИ Китая открыто пишут о том, что Киев пошёл на сделку, отозвав подпись под резолюцией ООН с призывом изучить ситуацию с правами человека в Синьцзяне. Иными словами, Киев обменял права человека и наших западных союзников (США в первую очередь) на китайские кредиты, за которые Китай же будет строить в Украине аэропорты, скоростные железнодорожные магистрали, вокзалы, мосты и дороги. Китайская пресса также ликует, что Киев попадает в сферу влияния Пекина.

Смотрите, кто отметился на презентации мемуаров Си Цзиньпина. Новинский, Немчинов, Арахамия, Тимошенко, Уруский. Все, кто крепят дружбу с коммунистическим Китаем. Как интересно.

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что принципы политсилы и Коммунистической партии Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является «служение народу».

По его мнению, «китайское чудо» стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой КПК политики.

Арахамия заявил, что Китай является для Украины примером и стратегическим партнером в модернизации страны.

А американцы тем временем подсчитали размеры коррупции у Зеленского. Это рекордный рост в $40 млрд в год. Такое вот «китайское предупреждение».







