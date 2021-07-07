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Двигатели для новых самолётов на 400 млн грн заказал "Антонов" у Мотор Сич
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Двигатели для новых самолётов на 400 млн грн заказал "Антонов" у Мотор Сич

18:00, 07 июл 2021
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ГП "Антонов" заказало у ПАО "Мотор Сич" четыре авиационных двигателя Д-436-148ФМ за 414,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro. Эти двигатели используются в самолетах Ан-178, свидетельствуют данные сайта "Антонов". Первые два двигателя Мотор Сич должна поставить до 31 декабря 2021-го. Остальные два – в октябре 2022-го.

Стоимость одного двигателя – 103,75 млн грн. Эти двигатели соответствуют нормам Международной организации гражданской авиации (ICAO) по экологии и уровню шума, отмечали в "Антонове". При этом поставка осуществится только после поступления авансового платежа. 
Ан-178 – средний транспортный самолет ГП "Антонов". Предназначен для транспортировки личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов посадочным и парашютным способом. Его длина – 32,23 м, а максимальная крейсерская скорость – 825 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка самолета – 18 тонн. Он может перевозить даже крупные морские контейнеры. С грузом в 16 тонн он способен пролететь 1260 км.
ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли.
29 декабря 2020-го Министерство обороны Украины и "Антонов" подписали меморандум о строительстве трех Ан-178 для ВСУ. Это может быть первая поставка новых самолетов от "Антонова" за время независимости Украины. "Антонов" также должен получить кредит в 3 млрд грн от АО "Укрэксимбанк" на постройку трех Ан-178. В феврале концерн начал работы по производству Ан-178. В этом году должны собрать планер первого Ан-178.
В июне 2020-го "Антонов" уже заказывал два таких двигателя у Мотор Сичи за 259 млн грн. По данным Defence Express, эти двигатели предназначены для Ан-178, который заказало МВС Перу. 




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