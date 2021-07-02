Евросоюз ввел в действие паспорта вакцинации от коронавируса

С 1 июля в Евросоюзе начали действовать свидетельства по прохождению вакцинации — так называемые “паспорта вакцинации”.

Еще в мае комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала это мероприятие “важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно”.

Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажном варианте.

Учитываться будут, в частности, прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Европарламент ранее хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Как известно, 20 мая ЕС разрешил въезд в страны союза вакцинированным туристам.

Источник: УНН