С первого июля произошло повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров

Министерство социальной политики сообщило о повышении пенсий отдельным категориям граждан. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

С 1 июля 2021 в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 грн. в 1854 грн. повышается: минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн .;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж,

повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 установлено повышение в размере 100 грн. к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не перечислялась.

Повышение пенсий с 1 июля касается более 5 млн пенсионеров.

С 1 октября 2021 согласно постановлению Правительства от 22 февраля 2021 № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" будет установлена ​​ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря 2021 в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн. (40% от увеличенной МЗП с 6500).