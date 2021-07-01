"Поддержать"
Тренды:
Новости
Туфельный скандал: каблуки на параде отменяются
Лукашенко утверждает, что закрыл границу с Украиной, в МИД Украины уведомлений не получали
Евросоюз ввел в действие паспорта вакцинации от коронавируса
Цинизм зашкаливает: в России заявили, что "с уважением относятся к суверенитету Украины"
С первого июля произошло повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров
Нью-Йорк на линии фронта - донбасскому поселку вернули историческое название
Теневая экономика в Украине вновь начала расти
Принят закон о коренных народах Украины - Россия в злобе
Демарш в НБУ: из-за отступления от реформ увольняются ведущие сотрудники и руководители
Недвижимость Львова для каждого PR
Футбольные болельщики могут не попасть в Италию на матч Украина-Англия
ГСЧС напоминает об опасности неправильного поведения на воде
Меркель тоже возжелала "посмотреть в глаза Путину" и договориться
В какой форме выйдут на поле украинские футболисты в матче со Швецией
Литва объявила о завершении карантина, но с некоторыми особенностями
Все новости
Бизнес / Финансы

С первого июля произошло повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров

23:48, 01 июл 2021
144
Версия для печати

Министерство социальной политики сообщило о повышении пенсий отдельным категориям граждан. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

С 1 июля 2021 в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1769 грн. в 1854 грн. повышается: минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн .;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж,

повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Также с 1 июля 2021 установлено повышение в размере 100 грн. к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 году не перечислялась.

Повышение пенсий с 1 июля касается более 5 млн пенсионеров.

С 1 октября 2021 согласно постановлению Правительства от 22 февраля 2021 № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" будет установлена ​​ежемесячная доплата к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75 - 80 лет.

При этом минимальная пенсионная выплата для них устанавливается в размере 2500 грн. при наличии страхового стажа 20/25 лет и более. Повышение пенсий с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров.

С 1 декабря 2021 в связи с ростом минимальной заработной платы повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет с 2400 до 2600 грн. (40% от увеличенной МЗП с 6500).

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Фото
18-06-2021, 21:30
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены