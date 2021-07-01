Нью-Йорк на линии фронта - донбасскому поселку вернули историческое название

Небольшой посёлок в Донецкой области, наконец, возвратил себе своё историческое название: Новгородское переименовано в Нью-Йорк. Таковым он был до 1951 года, а затем решили, что это чуждое имя.

Такое удивительное название Нью-Йорк получил ещё в девятнадцатом веке. Местные краеведы имеют несколько версий, но, пожалуй, самая красивая та, которая гласит: один из местных помещиков Фурсовых, основателей посёлка Александровское, побывал в Америке и был вдохновлён тамошними маленькими городками. После этого и стало Александровское Нью-Йорком.

Позже здесь была колония немцев-меннонитов. Сохранились добротные большие дома, строго распланированные улицы, много зелени, которую не убили даже прошедшие войны, годы и человеческое равнодушие. Городок, а это действительно городок, а не просто посёлок выглядел в пору своего расцвета очень симпатичным. Но немцев в 1941 году депортировали - как врагов - в Среднюю Азию, уехать раньше удалось немногим.

Такого порядка, как был при немецких колонистах, достичь больше не удалось, но наследием их новгородцы-нью-йоркцы пользуются до сих пор.

А вот свежему человеку в Новгородском-Нью-Йорке сложно. Здесь всюду стоит стойкий запах, напоминающий запах нафталина. Это фенол - здесь до сих пор работает фенольный завод, основанный ещё в 1916 году - для выпуска взрывчатых веществ. Подведена была ветка железной дороги, построена станция с названием Фенольная, которое она носит до сих пор. Долго поработать заводу не пришлось - его разрушили через год после постройки, в 1917. А через десять лет - восстановили, и завод стал выпускать различную продукцию на основе побочной продукции от производства коксующегося угля. Сейчас на заводе (ООО НПО «Инкор и К» КХП Фенольный завод), контролируемом Ринатом Ахметовым, трудятся примерно 600 человек - это очень мало, если учесть, что проживает в посёлке больше 10 тысяч человек (по официальным данным - 12 тысяч). Потребители фенола, ортокрезола, дикрезола, трикрезола, ксиленола, нафталина, горючих смесей, флотореагентов - на 95% - зарубежные. Из них 20% - это были российские предприятия.

Производство фенола и других производных - остро опасное. А если учесть, что пгт Нью-Йорк находится на линии фронта, а из города видна оккупированная Горловка, которая находится всего лишь в нескольких километрах, то опасность возрастает в разы.

Жители города, которые в своё время захотели вернуть историческое название городу, и это началось отнюдь не в 2016 году, как считается официально, мечтали привлечь внимание к нему. Сейчас это актуально вдвойне, втройне... Именно поэтому принятое Верховное Радой решение о переименовании может дать толчок новому развитию города, которому нужна всесторонняя помощь и перспектива, а не просто улыбки и остроты в тему.

Александрина Кругленко, InfoKava