ГСЧС напоминает об опасности неправильного поведения на воде

Жара, как всегда, зовёт людей на водоёмы. Но чужой печальный опыт, о котором ежегодно рассказывает ГСЧС, не помогает. И снова идут купаться подвыпившие "храбрецы", оставляют без присмотра детей беспечные родители, неосторожно бегут в холодную воду перегревшиеся на солнце вполне обычно здравомыслящие люди. И случается беда. Иногда - непоправимая.

С начала 2021 года на водоемах Украины утонул 521 человек, из них 53 ребенка, при этом спасено 242 человека, в том числе 41 ребенок.

Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник, только с начала июня на водоемах страны погибло 188 человек, из них 34 ребенка. Два случая гибели на воде имели место в понедельник в Донецкой области, в Бахмуте и в Лимане.

"Хотя этот показатель и не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, однако цифры все равно пугают… Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении.

Для уменьшения смертности на водных объектах специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды и проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха, отмечают в ГСЧС.

Источник: Интерфакс