Меркель тоже возжелала "посмотреть в глаза Путину" и договориться

Риторика канцлера Германии Ангелы Меркель значительно изменилась: она предлагает не исключать кремлёвского лидара из переговорных процессов в ЕС, несмотря на противостояние других стран.
Переговоры Европейского Союза с Россией были бы полезными по ряду вопросов, и не в последнюю очередь прямо сказать президенту России Владимиру Путину, что кибератаки не является основанием для продуктивных отношений, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как известно, лидеры Европейского Союза в пятницу отклонили франко-германское предложение провести саммит с Россией после того, как Польша и страны Балтии заявили, что это будет неправильным, поскольку связи между Востоком и Западом ухудшаются.
Но она добавила, что лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами условий, при которых могут длиться переговоры с Москвой.
Кроме беспокойства ЕС относительно российского влияния на Беларусь и Украину, Меркель назвала разоружение и будущее Сирии и Ливии "вопросами, которые нужно обсуждать с президентом России, чтобы достичь совместных результатов".
Источник: Reuters