Литва объявила о завершении карантина, но с некоторыми особенностями

Литва с 1 июля объявляет о завершении карантина. Об этом сообщается на сайте Литовского радио и телевидения. Однако ограничения в жизни литовцев всё же будут присутствовать.

Вкратце можно описать решение правительства не продлевать его, сопровождаемое очень четким предупреждением премьер-министра о том, что этот режим вернется к жизни при определенных обстоятельствах. Какими будут эти обстоятельства, Кабинет министров должен решить через пару недель. И за это время, в основном, останется многое, как и прежде: пограничный контроль, регулирование хозяйственной деятельности и оказания услуг, обязательные маски в помещении - в троллейбусе, театре, магазине или поликлинике.

В частности, Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала литовским властям не продолжать карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации. Комиссия подчеркнула, что количество новых случаев заболевания продолжает снижаться, но риски остаются, в частности в связи с распространением более заразного штамма "Дельта", передает УНН.

Правила пересечения границы остаются без изменений.

С начала пандемии в Литве на COVID-19 заболели 278 тыс. 689 человек, выздоровели 267 тыс. 404 человека, умерло 4 тыс. 381 человек.