Зеленский своими реформами вызвал мясную катастрофу, считают агропроизводители

Из-за уменьшения ставки НДС на живых свиней и крупный рогатый скот, цены для потребителей на красное мясо и изделия из него увеличились на 6-10% за первые три месяца действия закона №1115-ІХ. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Мясной Отрасли».

«Снижение НДС на живых животных не только не привело к снижению закупочных цен для мясоперерабатывающих предприятий, а наоборот: мясокомбинаты вынуждены доплачивать разницу НДС, что и приводит к увеличению цены ритейла, а затем и для потребителей», – говорится в сообщении.

В Ассоциации отмечают, что Украина может потерять до 20 млрд грн НДС ежегодно через теневые сделки, которые к тому же увеличивают количество фальсификата.

«Поэтому конечный потребитель попал в крайне невыгодную ситуацию: покупать мясо от легальных переработчиков дороже на 6-10% или мясо по меньшей цене в нелегального бизнеса, подвергая себя риску приобрести фальсификат, который может быть некачественным в лучшем случае, а в худшем – привести к проблемам со здоровьем», – отмечают производители.

С целью недопущения всех этих негативных последствий для населения и государства, участники Ассоциации «Мясной отрасли» подготовили открытое обращение.

Отметим, при каденции Зеленского был принят закон №1115-ІХ, предусматривающий снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, рапса или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

При снижении ставки НДС аграрии не смогут возместить инвестиционный кредит – вложения в основной капитал и материально-производственные запасы. А это существенно увеличивает сроки окупаемости проектов и негативно влияет на инвестиционную привлекательность аграрного сектора.

Эксперты рассказали о негативных аспектах закона: снижение ставки НДС в итоге приведет к росту себестоимости конечной продукции. В частности популярное мясо среди украинцев подорожает на 20%.







