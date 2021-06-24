"Поддержать"
Тренды:
Новости
Будем реки беречь или будем воду импортировать и воевать за неё
Зеленский своими реформами вызвал мясную катастрофу, считают агропроизводители
Поговорка о том, кто мы без бумажки - устарела: все услуги теперь онлайн
В пяти современных центрах в Украине у новорожденных смогут диагностировать 21 редкое заболевание
Статистика: подборка смертельных цифр по Украине за 2021 год
Выбираем детскую обувь для самых маленьких: важные требования PR
Смартфоны Redmi Note: лучшие в своем сегменте PR
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
В Украине будут пользоваться отечественными самолетами: принят закон о поддержке авиакомпаний
Список санкций и решений, принятых на заседании СНБО
Уникальный музей скифской эпохи запланировали создать в Полтаве
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Украина против Газпрома: битва за газ из Центральной Азии и иск на $17 млрд за нарушение контрактов
Стратегия ЕС в отношении РФ: противодействие, сдерживание, взаимодействие и защита Украины
Все новости
Власть / Потребрынок

Зеленский своими реформами вызвал мясную катастрофу, считают агропроизводители

20:00, 24 июн 2021
78
Версия для печати

Из-за уменьшения ставки НДС на живых свиней и крупный рогатый скот, цены для потребителей на красное мясо и изделия из него увеличились на 6-10% за первые три месяца действия закона №1115-ІХ. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Мясной Отрасли».
«Снижение НДС на живых животных не только не привело к снижению закупочных цен для мясоперерабатывающих предприятий, а наоборот: мясокомбинаты вынуждены доплачивать разницу НДС, что и приводит к увеличению цены ритейла, а затем и для потребителей», – говорится в сообщении.
В Ассоциации отмечают, что Украина может потерять до 20 млрд грн НДС ежегодно через теневые сделки, которые к тому же увеличивают количество фальсификата.
«Поэтому конечный потребитель попал в крайне невыгодную ситуацию: покупать мясо от легальных переработчиков дороже на 6-10% или мясо по меньшей цене в нелегального бизнеса, подвергая себя риску приобрести фальсификат, который может быть некачественным в лучшем случае, а в худшем – привести к проблемам со здоровьем», – отмечают производители.
С целью недопущения всех этих негативных последствий для населения и государства, участники Ассоциации «Мясной отрасли» подготовили открытое обращение.
Отметим, при каденции Зеленского был принят закон №1115-ІХ, предусматривающий снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввоз на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, рапса или рапса, подсолнечника и других масличных культур.
При снижении ставки НДС аграрии не смогут возместить инвестиционный кредит – вложения в основной капитал и материально-производственные запасы. А это существенно увеличивает сроки окупаемости проектов и негативно влияет на инвестиционную привлекательность аграрного сектора.
Эксперты рассказали о негативных аспектах закона: снижение ставки НДС в итоге приведет к росту себестоимости конечной продукции. В частности популярное мясо среди украинцев подорожает на 20%. 



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Украина обогнала Россию в рейтинге развития ООН
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Фото
18-06-2021, 21:30
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Экоцид в Винницкой области расследует СБУ: тут "закапывали" сотни тонн токсичных отходов
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы для снижения напряженности в Черном море
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Декомунизационные игры в Харькове: именование проспекта Жукова-Григоренко снова актуально
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Встреча Байдена и Путина завершилась, СМИ в ожидании пресс-конференций. Дополняется
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены