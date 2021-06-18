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Бизнес / Промышленность

В Украине будут пользоваться отечественными самолетами: принят закон о поддержке авиакомпаний

20:00, 18 июн 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства, сообщает Офис Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.
В частности, закон продлевает до конца 2024 возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.
В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.
При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.
Для обеспечения выполнения поставленных задач Глава государства обратился к Премьер-министру Украины с соответствующим письмом.



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