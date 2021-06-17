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Президентом Перу стал учитель начальной школы. Смотрели "Слугу народа", что ли?

20:00, 17 июн 2021
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В Перу станет президентом кандидат от социалистов Педро Кастильйо. Кастильйо является членом левой партии «Свободное Перу». Он работает учителем в начальной школе и в политике является новым лицом. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

На выборах Кастильйо получил широкую поддержку за то, что обещал переписать конституцию страны и таким образом перераспределить горные богатства Перу.
Победитель выборов менее чем на полпроцента голосов опередил дочь действующего президента Перу Кейко Фухимора, которая баллотировалась от консервативных сил. Отрыв между кандидатами составил 44 тысячи 58 голосов.
При этом Фухимори уже выдвинула своему конкуренту обвинения в том, что выборы были сфальсифицированы в сельской местности, однако, по словам международных наблюдателей, никаких доказательств этому пока не найдено.
Напомним: в 2019 году бывший президент Перу выстрелил себе в голову, когда его задерживали по обвинениям в коррупции.



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