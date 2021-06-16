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Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина
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Итоги саммита США-Россия: совместное заявление и главное из прессконференций Байдена и Путина

22:00, 16 июн 2021
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В среду, 16 июня, в 14:30 по киевскому времени началась встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина. В начале встречи Байден преподнес в подарок Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку. Глава РФ подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва". Переговоры в узком формате длились почти три часа. После этого стороны перешли к этапу совместных переговоров делегаций, затем приняли совместное коммюнике, а далее политики отдельно выступили на прессконференциях. Об этом пишет Obozrevatel.

Совместное заявление Джо Байден и Владимира Путина касается стратегической стабильности. Чтобы не допустить развязывания ядерной войны в будущем, США и РФ запустят двусторонний диалог. В своем совместном заявлении лидеры двух стран подтвердили понимание принципа, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Лидеры обеих стран договорились поддерживать постоянный диалог по стратегической стабильности.
"Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны достичь прогресса в реализации общих целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижения рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны", - говорится в заявлении.
При этом, отмечается, что продление Договора СНВ в 2020 году стало демонстрацией договоренности о контроле над ядерными вооружениями.
В ближайшее время США и Россия запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Он будет "предметным и энергичным", говорится в заявлении. С помощью этого диалога страны будут стремиться заложить основу будущих мероприятий по сдерживанию рисков.

* * *
Главное из пресс-конференции Путина читайте здесь: Infokava.
Посмотреть пресс-конференцию можно здесь:

Прессконференции Байдена была сдержаннее и короче

Перед ней журналисты CNN заявили, что Байден и его команда внимательно следили за брифингом российского лидера. Американская сторона хотела знать, как Путин "поднимает встречу, а также есть ли что-то конкретное, против чего Байдена нужно будет впоследствии выступить, когда будет его очередь". В России отметили, что ни одно СМИ из РФ не пригласили на пресс-конференцию Байдена.
Посмотреть пресс-конференцию Байдена можно здесь:


Главное из его ответов

* Стороны обсуждали вопрос Украины и в позициях обоих лидеров были разногласия.
* Американский лидер выразил поддержку территориальной целостности Украины.
* Байден заявил, что отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными.
* "Я сказал Путину, что не могу сохранить доверие своего народа, если не буду отстаивать права человека", - отметил Байден и добавил, что США будут всегда выносить права человека в повестку дня переговоров с Россией.
* Байден передал Путину список целей, по которым недопустимы кибератаки.
* Договорились вместе работать по Ирану, чтобы не допустить получения им ядерного оружия.
* Байден заявил Путину, что Россия не должна ничего диктовать миру.
* Холодная война не в интересах ни России, ни США, и президент РФ Владимир Путин это понимает.
* Последствия возможной смерти Навального в колонии были бы "разрушительными" для России.
* Следующие 6 - 12 месяцев покажут, удалось РФ и США запустить стратегический диалог.



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