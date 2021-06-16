Главные тезисы из пресс-конференции Путина: "Тут нечего обсуждать"

Встреча Байдена с Путиным в Женеве длилась почти три часа. Встреча прошла холодно. Американский лидер отказался от совместной пресс-конференции. На сайте Кремля уже появилось общее заявление Путина и Байдена. Лидеры двух стран подтвердили понимание принципа, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, пишет Obozrevatel.

О возврате послов

"Этот вопрос решен, они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно, вопрос технического характера. МИД РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке", – сказал Путин.

Об Украине - "нечего обсуждать"

"Тема Украины затрагивалась, не могу сказать, что подробно. Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке должны лежать Минские соглашения. Касательно вступление в НАТО – тема мазком затрагивалась, нечего обсуждать", – сказал Путин.

Про концентрацию войск на границе с Украиной

Путин сказал, что учения проводились исключительно на территории РФ. При этом упрекнул США, мол, россияне к их границе не подходят, а США это делают.

Обвинения России в кибератаках

"Из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны...Россия в этом списке не значится", – сказал президент РФ.

Украина и Минские соглашений

Путин заявляет, что у России только одно обязательство по Украине - "помогать" реализации Минских соглашений. РФ не планирует брать никаких дополнительных обязательств. Путин заявил, что поддерживает Минские соглашения, но не согласен с позицией Украины. Мол, он не готов без выборов на неподконтрольной части и внесений изменений в Конституции Украины отдавать контроль над российско-украинской границей. "Прежде всего нужны предложения об политической интеграции Донбасса, нужно внести изменения в Конституцию", – сказал Путин.

Про Навального

На вопрос об аресте российского оппозиционера Алексея Навального, Путин, не называя имени, заявил, что тот сам хотел быть арестованным. Кроме того, президент РФ отметил, что преследования начались только после того, как Навальный выпустил "видео в интернете" (речь идет о расследовании о дворце Путина).

"По поводу гражданина, которого вы упомянули. Человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное. Сознательно игнорируя требования, он выехал на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию, как только вышел из больницы, разместил видео-сюжеты в интернете, требования выдвинули, его объявили в розыск.. Он сделал то, чего хотел", – сказал Путин.

Про слова Байдена об "убийце"

На вопрос о том, как Путин отнесся к тому, что Байден назвал его убийцей, Путин заявил: что американский президент ему звонил, объяснялся и его это устроило. Правда, после этого он начал рассказывать об убийствах в США и действиях американской армии за границей, мол, нужно еще разобраться, кто убийца. "На улицах американских городов каждый день кого-то убивают", – сказал он.

Путин намекнул также, что американская власть - убийца, а не он.

Про то, что США объявили Россию врагом

"США объявили Россию своим врагом. Конгресс это сделал в 2017-м. В законодательство внесли изменения, что США должны поддерживать политические организации у нас. Если Россия враг, то какие организации будет поддержать Америка в России", – сказал Путин.

Кроме того, Путин сказал:

что обвинения США в милитаризации Арктики "не имеют под собой абсолютно никаких оснований". "Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе";

что по обмену осужденными между Россией и США могут быть найдены компромиссы;

что Россия сочувствует народу США насчет ситуации с Black lives matter. Но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории;

что тема возможного взаимного признания вакцин между Россией и США была упомянута, но вскользь.







