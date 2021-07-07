Шампанское принадлежит только Шампани, справедливо считают во Франции

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон, согласно которому "шампанским" можно называть только алкогольную продукцию, производимую в России. В ЕС удивлены и думают, что делать с таким хулиганством, передает УНН.

Поправки Путина, в частности, свидетельствуют, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара по винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 г. о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в пересчете видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

После этого российская общественность "взорвалась" из-за того, что в случае вступления в силу, законопроект может погубить виноторговые компании.

В Украине на такое русское "нововведение" отреагировал даже министр культуры Александр Ткаченко. "Интересно, куда мнение забросит Кремль дальше? С машинами ситуация немного лучше, но стоит бояться Мерседесу или Тойоте. Почему бы москвич или жигули не переименовать? Одновременно россияне запретили к ввозу на свою территорию украинский сахар, мороженое, майонез... и корм для животных. в Кремле создают новый железный занавес...", - отметил он в Telegram.

В ЕС заявили, что закон Путина идет вразрез европейским правилам.

"Мы знаем о новом российском законопроект о алкогольных и винных напитков, и он будет иметь влияние на экспорт вина. Мы будем делать все необходимое, чтобы выявить наше несогласие и озабоченность этим законом", - заявила представительница ЕС на брифинге.

В частности, в ЕС отметили, если закон вступит в силу, европейские власти делать необходимые шаги для защиты своих прав.

Как сообщали российские СМИ, после подписания Путиным поправок в закон о шампанском, компания Moet Hennessy, которая поставляет вина Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot, через своего российского дистрибьютора "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" отправила партнерам письмо, в котором сообщила, что приостанавливает поставки шампанского в Россию.

Позже компания отказалась от поставок, так как новые правила требуют от нее изменить категорию и маркировки продукции на "игристое вино". Производители шампанского "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка".

Впоследствии стало известно, что французская компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) согласилась маркировать "игристым" шампанское, которое будет поставлять в Россию.

Но власти Франции продолжит обсуждать с властями РФ условия использования бренда на российском рынке, так как Шампанское - это французское название. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства республики Жюльен Денорманди, передает УНН со ссылкой на Sud Radio.

"Слово" шампанское "имеет французское происхождение. Мы продолжим работать в этом направлении с властями РФ", - сказал он в эфире Sud Radio.

* * *

Как отмечает российский политолог Аббас Галлямов, в новом запрете - ничего, кроме желания сделать заявление. "Все-таки похоже, что в законе о шампанском нет никакой другой логики, кроме желания заявить: "Не связывайтесь с нами, мы психи, у нас и справка есть". Вряд ли это такая осознанная стратегия, скорее всего это просто бессознательный порыв. Надоело притворяться умными и честными, вот они махнули рукой и говорят: "Да, вот такие мы придурки!» - написал Галлямов.



