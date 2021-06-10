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Образование / Интернет

Полмиллиарда на интернет в сельских школах выделено из бюджета теробщинам

22:30, 10 июн 2021
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Правительство утвердило решение о выделении 483 миллионов гривен территориальным общинам для обеспечения их интернетом. Благодаря проекту уже в этом году сельские школы и садики смогут подключиться к интернету, сообщает Минцифры.

Общины, которые прошли предварительный отбор, получат деньги из госбюджета для проведения тендеров, после чего провайдеры начнут обустраивать интернет.
Проект позволит впервые подключить к интернету 3,6 тысячи сел. Речь идет о школах, детских садах, библиотеках, домах культуры и т. п.
Кроме того, для каждого из этих объектов за счет субвенции будет обеспечено покрытие Wi-Fi, благодаря чему каждый ученик или посетитель сможет воспользоваться скоростным интернетом.
В Минцифры отмечают, что все заведения, который будут подключать за средства субвенции, получат бесплатный скоростной интернет до конца 2022 года.
Результаты распределения средств, а также перечень общин и сел, количество заведений, которые получат подключение – можно посмотреть по ссылке.
К слову, в Украине планируют пересмотреть преподавание информатики в школах. Таким образом детей с сентября 2021 года будут обучать информатике еще с начальных классов, и будут делать это с помощью игр.



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