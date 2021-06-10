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Общество / Власть и право

Закон об электронных трудовых книжках вступил в действие

21:30, 10 июн 2021
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Закон № 1217-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме” вступает в силу сегодня, 10 июня, передает Минцифры.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и тому подобное.
Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.
Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаж работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которой работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект № 3623 относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме 5 февраля.


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