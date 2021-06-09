Порошенко готовит контрудары по Зеленскому: Зеленский обещает классное шоу

Съезд партии «Европейская солидарность», состоявшийся 7 июня, дал прекрасный повод поговорить о проблемах Петра Порошенко и о его планах на ближайшие полгода. "Деловая столица" не стала пытаться охватить все направления и сосредоточилась на четырех главных: политический статус, силовая опора, ожидаемые репрессии, протестное движение.

Обмен сигналами с Виталием Кличко

Начнем с тенденций, зафиксированных социологами. В последние месяцы наблюдается усиление позиций власти и ослабление позиций Порошенко. По данным Украинского института будущего, президентский рейтинг Зеленского вырос с 25% в феврале до 28% в апреле и 33% в мае (среди тех, кто намерен прийти на выборы и уже определился в своих предпочтениях). В то же время рейтинг Порошенко снизился с 17% в феврале до 15% в апреле и 12% в мае и сравнялся с рейтингами сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко и лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко.

Похожие тенденции, только менее сильные, наблюдаются и в партийном плане. У президентской партии «Слуга народа» парламентский рейтинг вырос с 18% в феврале до 22% в мае. А у «Европейской солидарности» — уменьшился с 16 до 14% и уступает уже не только рейтингу ОПЗЖ (17%), но и рейтингу «Батьківщини» (15%).

Съезд «Европейской солидарности», собственно, для того и проводился, чтобы изменить эти тенденции. Прежде всего, для Порошенко крайне важно закрепить за собой и своей партией статус лидера патриотической оппозиции. В выступлении на съезде он акцентировал на поиске союзников. Можно сделать вывод, что сейчас его тактика — не в том, чтобы тянуть всех в свою партию, а в том, чтобы сколачивать объединенный фронт. Фактически — фронт против Зеленского и «слуг народа».

Вот дословная цитата из его выступления на съезде: «Наша с вами задача — не таща одеяло на себя, объединившись с нашими партнерами по демократическому кругу, сформировать мощную коалицию оппозиционных проевропейских сил, которая вернет стране профессиональную власть, спасет Украину от хаоса, некомпетентности и дилетантизма».

Именно поэтому на Банковой очень ревностно восприняли приветственное видеообращение, с котором обратился к съезду «Европейской солидарности» мэр Киева, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко. Фактически, это обращение было «приветиком» для Зеленского, и на Банковой это услышали. Год назад Кличко старательно дистанцировался от партии Порошенко, но сейчас не побоялся публично выразить поддержку и призвать к единению проевропейских сил. То есть Кличко подтвердил, что тема объединения усилий — актуальна и реалистична. И это совершенно неудивительно, после того как в мае Зе-власть развернула кампанию против киевской мэрии и партии «УДАР».

Еще один интересный момент: на съезде «Европейской солидарности» присутствовали несколько парламентариев из фракции партии «Голос». С приветствиями к съезду выступили известные украинские интеллектуалы — Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Дмитрий Чекалкин, Ада Роговцева, ректор Украинского католического университета Богдан Прах. Ну и самой громкой частью съезда стал концерт Kozak System. Все это сигналы как раз не о банальной подготовке к выборам, а о подготовке к более острой фазе политической борьбы. Когда одинаково необходимы и широкий фронт, и популярные личности.

Под прикрытием клубники

Отдельного внимания заслуживает общественная организация «Братья по оружию», участники который были гостями съезда. Порошенко пригласил их на сцену и сфотографировался с ними. Конечно, можно назвать это пиаром, вот только на самом деле «Братья по оружию» собрались вместе совсем для других целей.

«Мы не создаем альтернативную военную партию. Мы будем поддерживать выбранный в 2014 году нашим верховным главнокомандующим курс на построение сильной, развитой, богатой, национально сознательной Украины, — подчеркивается в программном заявлении организации, которое озвучил ветеран войны с Россией, депутат Киевсовета от «Европейской солидарности» Александр Погребыский. — Пора объединить силы людей, которые доказали свою верность стране в бою. И спасать страну от некомпетентности, измены и разочарования. Именно эти люди не позволят отдать, продать и зачеркнуть то, за что они воевали. Хватит прятаться за навязанную нам аполитичность и бесконечно чистить пулемет. Пора объединять тех, кто умеет правильно действовать, а не только правильно говорить. И идти к цели. К победе».

Понятно, что тут может быть море скепсиса — дескать, олигарх создает себе силовую опору из ветеранов. Но суть в том, что создается она не сверху вниз, а по горизонтальным связям. Из тех, кто пришел в армию добровольцем в первые годы войны с Россией.

Возглавил «Братьев по оружию» ветеран 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБ) Глеб Бабич. К слову, это та самая бригада, в которую недавно Порошенко привез клубнику. А вместе с ней — комплексную систему наблюдения для одного из ее батальонов. Проект этот был начат в апреле, месяц ушел на комплектацию, а когда Порошенко повез оборудование на фронт, СБУ попыталась задержать его повесткой на допрос.

Комплексная система наблюдения — это то, что реально спасает от вражеских снайперов. И люди, попытавшиеся помешать доставке этих систем, опустили имидж Зеленского в глазах наших военных на линии фронта и ветеранов. Вот такие сигналы и могут стимулировать ветеранов присоединяться к «Братьям по оружию».

Сейчас очень большой ошибкой власти было бы попытаться устроить какие-то спектакли с целью публично дискредитировать «Братьев по оружию» и их лидеров. Достаточно одной такой попытки, чтобы в ветеранской среде по горизонтальным связям передалось и намертво закрепилось убеждение: Зеленский репрессирует ветеранов за то, что они поддерживают Порошенко.

Какое шоу покажет Зеленский

К слову, о планах Зеленского. На съезде они публично не обсуждались, хотя ни для кого не было секретом, что в ближайшие месяцы можно ждать от Зеленского какого-то шоу против Порошенко. По слухам, сам Зеленский на шашлычках с журналистами пообещал это Савику Шустеру. Скорее всего, начала следует ожидать уже после 16 июля, когда парламент отправится на каникулы.

Все готовы к тому, что однажды генпрокурор Ирина Венедиктова подпишет подозрение, и на этом основании Порошенко окажется под домашним арестом. Вопрос в том, как пройдет суд по избранию меры пресечения. Ибо именно на суде Порошенко постарается поломать чужую игру и сыграть в свою.

Планы Порошенко на осень

В любом случае «Европейская солидарность» будет активно участвовать в осенних акциях протеста. На съезде Порошенко специально подчеркнул необходимость расширения числа партийных приоритетов: «Прежде всего должны быть внимательнее к социальным проблемам. Кроме очень важных для нас "Армії, Мови, Віри", добавить заботу о людях и социальную защиту украинцев».

Это, кстати, и ответ на конкуренцию со стороны Юлии Тимошенко и Юрия Бойко. Порошенко не собирается отдавать им монополию на социальный протест. И это значит, что во многих областях «Евросолидарность» будет стараться организовать и возглавить массовые акции против всеобщего обнищания.

«Украинцы ежедневно рассчитываются из собственных карманов за непрофессионализм, хаос, управленческую беспомощность "зеленой" команды. Каждая украинская семья платит за это низкими зарплатами, которые не покрывают прожиточный минимум и не меняются уже два года. Пенсионеры платят за это мизерными пенсиями. Каждый украинец платит заоблачными тарифами, которые пообещали два года назад уменьшить вдвое или втрое, а на самом деле они выросли на 46%. Платит за это высокими ценами. А цены на продукты питания выросли за последний год почти вдвое. Зеленой команде безразлично: они по магазинам не ходят». Судя по этому зажигательному спичу Порошенко, у Тимошенко и Бойко появился серьезный конкурент.

Но Порошенко старательно выдерживает отличие в предлагаемых рецептах. Чувствуется, что он категорически не хочет создать себе имидж популиста, а хочет обрести поддержку малого и среднего бизнеса. «Низкие налоги, их простое администрирование, дальнейшее уменьшение регуляторного давления на бизнес, компактная бюрократия, гарантия прав собственности и честный суд — рецепт развития современной креативной свободной экономики и социального государства», — заявил он на съезде. Это очень напоминает те лозунги, с которыми победил Зеленский два года назад.

Понятно, что протестную волну будут поднимать разные политические силы. И каждая из них будет использовать ее для мобилизации и наращивания собственного электората. Зеленский попытается перебить ее референдумом по статусу олигархов и арестом Порошенко. Можно не сомневаться: благодаря этому осень станет еще горячее.

Юрий Вишневский, политический обозреватель







