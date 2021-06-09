Агропроизводителям приготовится: правительство планирует увеличить налоги. Каковы будут последствия

Недавно правительство внесло законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство. В частности, Минфин предусмотрел в пакете налоговых инициатив исключить из 4-й группы упрощенной системы налогообложения ЕН производителей мяса птицы и яиц. Холдинг МХП, одной из основ деятельности которого является птицеводство, прокомментировал эти изменения, передает УНН.

Оценка справедливости

В уже обнародованном законопроекте № 5600 содержатся признаки дискриминации, считают в МХП.

“Представляется разное отношение к отдельным видам с/х деятельности, по сравнению со всей индустрией. Для этого отсутствуют объективные и законные основания. Более того, такие основания не обосновываются в пояснительной записке к законопроекту и, самое главное, по следующим основаниям невозможно сделать вывод из имеющихся публичных данных. В данном случае можем говорить об имеющихся признаках прямой дискриминации, предусмотренных Законом Украины „Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине“ и согласно Вопросов проведения антидискриминационной экспертизы и общественной антидискриминационной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, утвержденных Постановлением КМУ от 30.01.2013 № 61”, — говорится в заявлении компании.

Отечественное законодательство обобщает все сельское хозяйство в одну сферу, для которой установлен специальный налоговый режим, что, в частности следует из положений Закона Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”, в частности п. 2.15 и п. 2.151 ст.2 Закона относит к с/х производителей лиц с продукцией по кодам 1-24 УКТ ВЭД. Аналогично и Налоговый кодекс Украины, а именно согласно пп. 14.1.235 и 14.1.234 с/х товаропроизводители — это лица, которые производят сельскохозяйственную продукцию, подпадающих под определение групп 1-24 УКТ ВЭД коды товаров по УКТ ВЭД соотносятся с нумерацией с видами деятельности по КВЭД, отметили в МХП.

“Учитывая то, что это одна сфера хозяйства, такие производители находятся в аналогичных или, по крайней мере, в относительно подобных ситуациях. Поэтому, в данном случае проект изменений 5600 создает отличный подход к отдельным лицам, в сравнении с лицами, находящимися в похожей ситуации. То есть, из индустрии выделяется ряд бизнеса, который, по сути, будет облагаться по-другому, чем в целом вся сфера хозяйства”, — поясняли в компании.

Дискриминация птицеводства

“Прежде всего, это дискриминационная норма против всей отрасли птицеводства: разведение и выращивание кур, индеек, уток, гусей, перепелов и страусов, получение яиц птицы и тому подобное. Во-вторых, с точки зрения ожидаемого эффекта финансовой политики государства, видим в итоге два сценария развития событий: один — плохой; второй — еще хуже”, — отметили в МХП.

Два сценария развития событий по прогнозу МХП:

1) Налог на прибыль платить в госбюджет не будут. И речь здесь не об искусственно заниженных финансовых результатах, а об отсутствии доходов у большинства производителей птицеводства по результатам 2020 года (если смотреть на данные Госстата и финансовую отчетность, обнародованная многими субъектами хозяйствования). Убеждены, 2021 год не станет исключением, учитывая бешеный рост себестоимости кормов и последствия коронакризиса. Поэтому, очевидно, что в результате таких законодательных инициатив Кабмина в итоге получит не прирост налога на прибыль, а уменьшение поступлений в местные бюджеты общин. Для последних именно единый налог четвёртой группы является бюджетообразующим и, самое главное, особенности взымания не зависящие от финансовых результатов с/х производителя, а от количества земли в обработке. Прогнозирую социальное напряжение среди местных властей, мелких и средних местных с/х производителей и непосредственно населения из-за уменьшения доходов местных бюджетов, “откат” реформы децентрализации, а значит и возможностей развития сельских территорий.

2) А еще худший сценарий для результатов финансовой политики Кабмина — это дальнейший рост цен на продукты питания. С начала 2021 года значительно подорожали: масло, сахар, гречка, яйца, мясо и другие продукты питания. И в случае принятия предложенных изменений, вырастут еще больше, ведь в проекте закона предусматривается изменить подходы к налогообложению не только производителей птицеводства, но и, если внимательно проанализировать, для всех малых и средних сельскохозяйственных производителей. Но однозначно “двойной удар” будет нанесен отрасли птицеводства, что станет следствием дальнейшего роста цен на мясо курятины и яйца — на сегодня доступную для всех слоев населения продукцию животноводства.

Как скажется эта норма на МХП

МХП — это публичная социально ответственная компания. МХП неуклонно придерживается и будет придерживаться “буквы закона”. За 2017-2020 гг Группой компаний МХП уплачено в бюджеты всех уровней 15,78 млрд грн налогов. Ежегодно МХП является крупнейшим налогоплательщиком среди всех компаний агросектора Украины.

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Правительственный законопроект, имеющий целью лишить производителей мяса птицы налоговой льготы — уничтожит отечественную отрасль птицеводства. Об этом заявили в ассоциации “Союз птицеводов Украины”.

Речь о законопроект 5600, зарегистрирован 2 июня этого года. Проектом ЗУ, среди прочего, предлагается исключить из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов. По мнению профильной ассоциации, документ дискриминационный и “убийственный” для отрасли, так как они и так работают в убыток.

“Подтверждением этого являются открытые финансовые отчеты ведущих украинских предприятий-производителей, акции которых котируются на мировых фондовых биржах”, — говорится в сообщении.

Следствием убыточности производства в течение IV квартала прошлого года стало внеплановое сокращение поголовья птицы на 15%, и его снижение в I квартале 2021 года еще на 9% или 10,7 млн. голов, информируют в Ассоциации.

“В целом за 2020 год промышленное поголовье птицы сократилось на 14%, кур-несушек на 15% или 5,7 млн.голов. Для отрасли птицеводства снижение поголовья птицы происходит впервые с 2000 года, это при том, что последние 5 лет украинское промышленное птицеводство входило в десятку стран — крупнейших производителей и экспортеров”, — говорится в заявлении.

В ассоциации также напомнили, что за последние два года остановили свою деятельность более 20 предприятий яичного направления и девять компаний по производству мяса птицы. Остальные — значительно сократили посадку птицы.

“Ярким примером проблем в области является банкротство второго по величине производителя мяса птицы в Украине — ООО „Комплекс „Агромарс“ (100 тыс.т мяса в год) и закрытия 8 фабрик крупнейшего производителя яиц ООО „Аграрный Холдинг“ Авангард“ . Как результат, сокращенно около 15 тыс. рабочих мест в отрасли, работники остановленных предприятий вместо уплаты налогов с заработной платы, получают пособие по безработице из средств государственного бюджета”, — отметили в Ассоциации.

Все это повлияло на объемы производства мяса птицы и яиц и, как следствие, экспорт продукции, напоминают специалисты.

Так, за 4 месяца 2021 года экспорт мяса птицы сократился на 3%, яиц на 62%, яичных продуктов на 27%, что привело к снижению валютной выручки от экспортных контрактов.

Эксперты назвали неприемлемым усиление фискального давления на отрасль в условиях пандемии.

“С принятием проекта закона 5600, будут дискриминированы более 400 предприятий отрасли, которые занимаются выращиванием бройлеров, индеек, страусов, перепелов, производством яиц и имеют разные объемы земли в обработке. Нарушаются базовые конституционные принципы, производство и переработка продукции птицеводства изымаются из понятия “сельскохозяйственное производство”, — подчеркивается в заявлении.

Украинская аграрная конфедерация прогнозирует банкротство половины субъектов хозяйствования в области птицеводства в случае принятия правительственного законопроекта 5600.







