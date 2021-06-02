Для чего Европе водородные проекты: решено покончить с ископаемым топливом

В рамках долгосрочной Национальной водородной стратегии Германии министерства экономики и энергетики, а также транспорта и цифровой инфраструктуры отобрали 62 крупномасштабных проекта, которые будут профинансированы. Об этом сообщает издание CleanEnergyWire.

"Мы хотим стать лидером в мире, когда речь идет о водородных технологиях", – сказал министр экономики Питер Альтмайер, добавив, что Германия и ЕС объединили свои силы и начали массовые инвестиции в водородные технологии.

Германия выделяет более 8 млрд евро в виде федеральных и государственных средств на 62 немецких проекта, которые охватят всю цепочку – от производства водорода и его транспортировки до промышленного применения.

Сталелитейная и химическая промышленность являются основным направлением проектов, которые в конечном итоге могут сэкономить несколько миллионов тонн CO2 ежегодно в этих секторах. Помимо тяжелой промышленности, водород будет использоваться в транспортной сфере. Германия и ЕС стремятся изменить мобильность, от энергетической системы и приводных технологий до заправочной инфраструктуры, добавил министр транспорта Андреас Шойер.

"В настоящее время транспорт все еще более чем на 95 процентов зависит от использования ископаемого топлива. Поэтому нам срочно нужна мобильность, основанная на возобновляемых источниках энергии. Экологичный водород и топливные элементы во всех видах транспорта отличное дополнение к электромобилям, работающим только на аккумуляторных батареях", – заявил он.

Среди 50 проектов, отобранных Минэкономики, имеются генерирующие установки суммарной мощностью электролиза более двух гигаватт для производства зеленого водорода, что соответствует 40% цели, поставленной в Национальной водородной стратегии – 5 гВт к 2030 году.

Планируется также строительство 1700 км водородных трубопроводов. 12 выбранных Министерством транспорта проектов сосредоточены на разработке и производстве систем и транспортных средств на топливных элементах, от легковых и грузовых автомобилей до муниципального транспорта, а также на развитии общенациональной и трансграничной сети водородных заправок.

Напомним

Украина и Германия договорились о совместных проектах в водородной энергетике, развитие которой набирает обороты в Европе. Немецкая сторона уверена, что у нашей страны есть значительный потенциал для производства и транспортировки водорода.







