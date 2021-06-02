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Пластиковые пакеты запрещены: в магазин будем ходить с авоськами и тканевыми сумочками

20:00, 02 июн 2021
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Верховная Рада во вторник, 1 июня, на повторном втором чтении приняла проект закона № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов, передает УНН.

Так, документ предусматривает запрет распространения в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг:
1) сверхтонких пластиковых пакетов;
2) тонких пластиковых пакетов;
3) оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
В то же время запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие пластиковые пакеты шириной до 225 миллиметров, глубиной до 345 миллиметров, длиной до 450 миллиметров, предназначенные для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяющихся в объектах розничной торговли как первичная упаковка.
Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным требованиям, подлежат изъятию из обращения.
Согласно проекту закона, распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе. Данные требования не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты по параметрам, указанным выше.
Согласно документу, субъекты хозяйствования, виновные в нарушении законодательства об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, несут ответственность согласно закону.
Штрафы
За нарушение указанных норм, к субъектам хозяйствования применяются следующие административно-хозяйственные штрафы:
* за нарушение запрета на распространение пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и услуг - в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
* за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения - в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан;
* за бесплатное распространение пластиковых пакетов - в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан;
* за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения - в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Законодательная инициатива вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу. В то же время, сам запрет распространения пакетов и штрафы за бесплатное распространение пластиковых пакетов вводятся в действие через девять месяцев со дня опубликования.
Справка
Как утверждают авторы законопроекта, ежегодно каждый украинец использует около 500 полиэтиленовых пакетов, в то время как в ЕС этот показатель приближается в среднем до 90 пакетов. Всего около 6% от их общего числа позже были направлены на переработку. В Украине на человека ежегодно приходится более 500 выброшенных полиэтиленовых пакетов.



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