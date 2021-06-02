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Бизнес / Промышленность

Самыми прибыльными компаниями Украины стали железорудные ГОКи Ахметова, Абрамовича и Жеваго

19:00, 02 июн 2021
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Список 200 самых прибыльных компаний в Украине по итогам 2020 года возглавил “Оператор ГТС Украины”. Об этом свидетельствует информация, подготовленная агентством “Интерфакс-Украина” на основе финансовой отчетности компаний, опубликованной Минцифры и Госналогслужбой в форме открытых данных в конце мая.
Первая пятерка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:
“Оператор газотранспортной системы Украины” — 28,36 млрд гривен;
Южный горно-обогатительный комбинат Ахметова и Абрамовича - 18,24 млрд гривен;
“Магистральные газопроводы Украины” (материнская компания “Оператора ГТС”) - 15,29 млрд гривен;
Полтавский горно-обогатительный комбинат Ferrexpo Жеваго - 11,08 млрд гривен;
“Киевстар” — 10,37 млрд гривен.
Далее с чистой прибылью свыше 5 млрд гривен идут ЧАО “Нафтогаздобыча” — 6,13 млрд грн, “АТБ-Маркет” — 5,77 млрд грн и СКМ — 5,32 млрд грн. Замыкают первую десятку государственное ”Укргазвыдобування” — 4,95 млрд грн и Южный ГОК — 4,34 млрд грн.
Больше 4 млрд гривен в прошлом году получили “Укрнафта” - 4,27 млрд грн и “Укргидроэнерго” — 4,14 млрд грн. Больше 3 млрд грн — кондитерская корпорация “Рошен” — 3,37 млрд грн и “Эпицентр К” — 3,17 млрд грн.
Всего в списке 200 самых прибыльных компаний оказалось 29 инвестиционных фондов, среди которых 24 — венчурные.



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