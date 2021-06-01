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Кофе нужно пить фильтрованный, он полезнее
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Кофе нужно пить фильтрованный, он полезнее

23:45, 01 июн 2021
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Норвежские ученые в ходе исследования в течение 20 лет сравнили влияние кофе, приготовленного различными способами, на здоровье участников в период с 1985 по 2003 гг., сообщает Inverse. В целом было 508747 человек от 20 до 79 лет. Эксперты изучали как их кофейные привычки (какой кофе и насколько часто пьют), так и другие факторы: курение, вес, физическую активность, давление и уровень холестерина.
Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. Ученые выяснили, что напиток, приготовленный методом однократного пролива горячей воды через слой молотого кофе, находящегося на фильтре, является полезным. Проще говоря, самый полезный - фильтр-кофе.
Умеренное употребление такого напитка, отмечают эксперты, сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом наиболее низкая смертность среди участников исследования зафиксирована в тех, кто выпивал от одной до четырех чашек кофе в день.
Ученые заявили, что употребление фильтр-кофе уменьшало риск смерти на 15% любых причин по сравнению с людьми, которые кофе не употребляли вовсе. Авторы исследования считают, что положительные эффекты связаны с тем, что кофе богато антиоксидантами, в том числе полифенолами.
Нефильтрованній кофе, наоборот, признан исследователями наиболее опасным видом этого напитка. Отмечается, что кофейная гуща в этом случае на долгое время остается в горячей воде. В эту группу включены эспрессо и капучино, а также кофе по-турецки и френч-пресс.
В состав нефильтрованной кофе, объяснили ученые, входят вещества, повышающие уровень "плохого" холестерина. В их числе-дитерпены и кафестол. По информации исследователей, в одной чашке нефильтрованного кофе концентрация подобных веществ примерно в 30 раз выше, чем в фильтр-кофе.



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