Как живут люди в мире: Турция, Карийская тропа. Особенности путешествий в пандемию

Пандемия довольно существенно изменила качество жизни людей в мире. Особенно пострадал туризм. Люди-то уже давным-давно привыкли передвигаться без всяких ограничений, намечать маршруты и им следовать. А тут – масса запретов, опасность заражения, карантин и невозможность исполнить свои мечты. И всё же человечество постепенно приходит в себя и потихоньку налаживает старые маршруты, только уже с учётом современных реалий.

Наш давний автор, фотограф из Белой Церкви Василий Мартыненко может похвастаться тем, что за его спиной – не сотни, тысячи километров морских дорог: несколько лет он работал на круизных лайнерах и побывал в немалом количестве стран Западного полушария. Поездил и по Украине. И вот пришла очередь и Европы. На этот раз – поход по Карийской тропе в Турции. Пешком, с рюкзаком за плечами, как настоящий турист.

- Как-то получилось, что в таких походах я никогда не был, тем более в Турции. А друг сказал, что стоит попробовать. Карийская тропа – это пеший поход по побережью Эгейского моря, и наша весна там, в Турции, - это вообще даже лето по нашим меркам. И мы отправились в тур. Купили под даты похода билеты, отправили залог и сделали главное – тест на коронавирус, без этого нас бы не выпустили из Украины и не впустили бы в Турцию.

Группа состояла из 19 человек. Компания собралась самая разношёрстная. Я почему-то думал, что будут люди одного, примерно, возраста, но на самом деле были даже дети! Да, некоторые туристы отправились целыми семьями. Самая младшая была семилетняя девочка. Но поскольку переходы были организованы в расчёте на разновозрастный состав, все справлялись с дневным маршрутом. С нами была даже собака!

В среднем мы по пересечённой местности (иногда по дорогам) проходили в день 10 километров. В целом за 10 дней прошли около 65 километров (мы с другом смеялись, что почти дошли от Белой Церкви до Киева). Три раза останавливались на целый день и могли поближе ознакомиться с местными красотами, отдохнуть и даже - самые смелые - искупаться. Хотя, чего смелые-то? Вода - 22 градуса!

Этот поход – одна из секций Карийской тропы, знаменитого туристического маршрута, который простирается на целых 830 километров. Она, преимущественно, идёт по побережью, поэтому море у нас было всегда рядом, да и стоянки у нас были на берегу.

Береговая линия маршрута очень изломанная. Мы шагали по камням, пробирались по старинным развалинам, двигались вдоль линии прибоя, обходили скалы. Поход не был изнурительным – у нас было время и на то, чтобы увидеть всё вокруг.

А посмотреть было на что. Прекрасные пейзажи, закаты и рассветы, бездонное звёздное небо, ошеломляющая тишина и великолепный воздух... Здесь очень много древних руин. В основном, греческих поселений. Некоторые стены сохранились так хорошо, что кажется, что не две тысячи и больше лет прошло, а всего каких-нибудь полвека.

Что интересно, туристическая тропа в некоторых местах проходит прямо через жилые дворы, и никого это не удивляет. В античном городе Книдос, который был значимым место маршрута, и где ведутся археологические раскопки, мы увидели остатки городских строений и стен, множество амфор и прямо-таки ощутили дух времени. А на одной из заброшенных дач мы попали в сад: оливковые деревья, миндаль, инжир, виноград – там было так здорово…

В мае природа в этих местах Турции очень нежная и цветущая. Здесь не нужен фотошоп для снимков - всё настолько яркое и прекрасное. Дождей не было, хотя на небе часто появлялись облака.

В целом было комфортно идти – до 25 градусов, но в последний день было уже целых 30! Но это был день отдыха, мы были у моря, никуда уже не шли...

Я считаю, поход удался. Минимальное количество вещей (всё – только самое нужное), хороший повар (питались мы, как правило, общим столом), вполне достойно проявившие себя все участники похода, хотя до этого мы не были между собой знакомы, кроме тех, кто с кем-то приехал. Это не рекламная статья, поэтому я не назову организаторов, но благодарность им от себя и своего друга передам. Ни на секунду не пожалел, что поехал.

Теперь появилась новая идея: попробовать в той же Турции отдых по типу «всё включено». И сравнить, что ближе сердцу. Правда, мне говорят, что сравнивать не стоит. Значит, и не будем сравнивать, а просто – дальше смотреть мир.

Василий Мартыненко, Белая Церковь, для InfoKava

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