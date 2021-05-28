Новые законы вступают в силу: суд в смартфоне, земельная децентрализация, доступное жилье

Верховная Рада принимает, а президент подписывает новые законы Украины. Их много и они разные. Особенность работы украинских перламентариев в том, что они вначале законы принимают, а потом жостко их критикуют, машут, так сказать, кулаками после драки... В силу новые законы вступают после опубликования в газете "Голос Украины".

"Суд в смартфоне"

Закон № 1416-IX относительно поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), которую уже прозвали "судом в смартфоне", вступил в силу в среду, 26 мая.

Закон предусматривает поэтапное внедрение функционирования ЕСИТС в связи с принятием решения об отсрочке начала функционирования всей системы ЕСИТС.

Закон, в частности, нормирует применение в судах подсистемы "Электронный суд", благодаря которой будет налажен дистанционный обмен документами и граждане смогут дистанционно обратиться в суд.

Также предполагается, что участники дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств и электронной подписи в соответствии с требованиями положения о ЕСИТС и/или положений, определяющих порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей).

Определяются законом и особенности распределения судебных дел, порядок публикации объявлений на веб-портале судебной власти Украины, фиксирование судебного заседания с помощью видео- и (или) звукозаписывающего средства, вопрос обнародования судебных решений в электронной форме с использованием ЕСИТС.

Законом определено, что подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия (ВСП) соответствующего объявления. Положение о ЕСИТС, как и по отдельным ее подсистемам, разрабатываются Государственной судебной администрацией Украины совместно с ВСП и утверждаться Высшим советом правосудия после консультаций с Советом судей Украины.

Закон о земельной децентрализации

Закон Украины № 1423-IX по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений уже назвали законом о земельной децентрализации.

Закон направлен на изменение землеустройства. Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые необходимы государству для выполнения его функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Установлен четкий механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в частности объединенных. Органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению детальных планов территории за пределами населенных пунктов.

Кроме того, полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель предоставлены областным государственным администрациям и исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

Закон является одним из необходимых для завершения земельной реформы перед запуском рынка земли в июле этого года. Его принимали больше месяца из-за большого количества - более 3000 - поправок, поданных ко второму чтению законопроекта.

Так, еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.

Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.

Доступное жилье для украинцев

Закон Украины № 1434-IX по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, вступил в силу в четверг, 27 мая.

Законом предусмотрено на выполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединить к "Украинской финансовой жилищной компании" и выпустить государственных облигаций на 20 млрд грн для программы.

Авторы законодательной инициативы ранее указывали, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году на выполнение программы "Доступная ипотека" было создано ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

Еще один продукт от "Укрфинжилья" - лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первоначального взноса. Ранее отмечалось, что это направление финансирования будет направлено на содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих.

После принятия закона, то есть после присоединения ГИУ, должны появиться новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем.

Так, ожидается, что новое законодательство позволит вскоре выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс. квартир в финансовый лизинг, отмечали ранее в "Укрфинжилье".

Напомним

В Украине заработала программа "Доступная ипотека 7%" с марта этого года.

В экспертных кругах говорят, что в "дешевой" ипотеке от правительства могут быть подводные камни - "завуалированные какие-то дополнительные проценты - через год увеличение или через два года увеличение этих процентов. Или отдельный процент за выдачу кредита".

При этом по состоянию на 24 мая текущего года, по данным Минфина, уполномоченными банками по выполнению программы ипотеки под 7% подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн, причем как на первичном (25,92%), так и вторичном (соответственно 74,08%) рынках.







