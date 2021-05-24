"Поддержать"
Тренды:
Новости
Двойные стандарты для антимайдановцев и не только: "это другое"
Более 1000 советских законов Верховная Рада отправляет в утиль
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ ИНФОГРАФИКА
Украинские айтишники уже не хотят уезжать из страны: власть с налогами попала в точку
Украинские порты на Черном море под угрозой: Россия продолжает усиливать блокаду
Украине нужна новые кадры и новая элита: есть ли шанс ее получить
Децентрализация: право регистрировать рождения, браки и смерти получили общины
Государственный терроризм в Беларуси: ради ареста журналиста захвачен самолёт "Афины-Вильнюс"
Жёсткое "нет": глобальный смысл локального ближневосточного конфликта
Ко Дню независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Украинская борона ДУКАТ завоёвывает Канаду
Я в IT-шники пойду, пусть меня научат: перспективные профессии
Пресс-конференция Президента: парад уверенности и мечтательности. Коротко про самое важное
ТОП компактных стиральных машин PR
Преимущества отдела сервиса для инвесторов KANDINSKY Odessa Residence PR
Все новости
Политика

Более 1000 советских законов Верховная Рада отправляет в утиль

23:42, 24 май 2021
87
Версия для печати

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о десоветизации законодательства Украины. Законопроект поддержан 264 голосами, передает УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, предполагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и Жилищного кодекса Украинской ССР. В Кодексе законов о труде понятие “трудящийся” заменяется на “работник”.
Жилищный кодекс Украинской ССР переименовывается в Жилищный кодекс Украины.
Из него, в частности, убираются упоминания о Великой Октябрьской революции и “ленинские идеи построения коммунистического общества”.
Предполагается также отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признать такими, что не применяются на территории Украины акты органов государственной власти и управления СССР, Украинской ССР и, кроме их положений, которые не противоречат Конституции и закону “О правопреемстве” и касаются, в частности, суверенитета Украины и ее территориальной целостности в рамках существующей государственной границы, определенной Конституцией и законами, а также международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой.
Под исключения попадают акты, касающиеся административно-территориального устройства Украины, награждение, вручение, правил ношения и передачи орденов, медалей, орденских лент, знаков различия, почетных званий, званий СССР.
Всего в законопроекте речь идет об отмене более 1000 нормативно-правовых актов.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
Заболеваемость COVID-19 в мире уменьшается, уверяет ВОЗ
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Видео / Главные новости / Статьи
24-05-2021, 21:00
Украинские порты на Черном море под угрозой: Россия продолжает усиливать блокаду
Украинские порты на Черном море под угрозой: Россия продолжает усиливать блокаду
Жёсткое "нет": глобальный смысл локального ближневосточного конфликта
Жёсткое "нет": глобальный смысл локального ближневосточного конфликта
Ко Дню независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Ко Дню независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Продаётся действующий вулкан, всего за полмиллиона долларов
Продаётся действующий вулкан, всего за полмиллиона долларов
Украинский кинематограф: у нас тоже есть свои обладатели премии Оскар
Украинский кинематограф: у нас тоже есть свои обладатели премии Оскар
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены