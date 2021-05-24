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Политика / Власть

Децентрализация: право регистрировать рождения, браки и смерти получили общины

19:00, 24 май 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния, передает Офис Президента.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин" № 1427-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
Документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг - государственной регистрации рождения, брака, смерти в условиях укрупнения территориальных общин.
Необходимость его принятия обусловлена тем, что в законодательстве Украины было закреплено разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.
Закон, который подписал Президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.
Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставление.


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