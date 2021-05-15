Земля в иллюминаторе: как рождается новое - космическое человечество

Мы как-то привыкли к голливудским сценариям, согласно которым в дальнем космосе будет все то же самое, что и на Земле: коррупция, жадность, предательство и, само собой - войны. Но те, кто сегодня отправляет в космос корабли, имеют другие планы и мечты.

На станции "Мир" астронавты забывают о национальности и политических разногласиях лидеров своих стран. Удаляясь от Земли, космические аппараты теряют государственную принадлежность и становятся достоянием всего человечества. А Илон Маск - хулиган, мечтатель и гений - заявил, что на вновь освоенных планетах не будут действовать земные правила, традиции и законы. Потому что там - в дальнем космосе, будет формироваться новая цивилизация. Уже не земная, а звездно-солнечная. Другая. И люди будут с другой психологией, с другими целями и... скорее всего с другой физиологией.

Тем, кто сегодня покоряет космос, уже практически нет дела до наших земных проблем. Они смотрят не под ноги и даже не вокруг, а вверх. Их взгляды идентифицируют желанные звезды и планеты, а все мысли уже там, уже всё покорили, заселили и обжили. Они готовы подстраивать свои организмы под отсутствие тяготения, под повышенный радиационный фон, под немыслимые расстояния. Они готовы не возвращаться на Землю, размножаться клонированием и умирать во время первых экспедиций.

Но это - цели стратегические. На десятки лет вперед. А сейчас этим устремленным к звездам людям необходимо сделать полеты к Луне, Марсу, куда-то на Ио и Европу, к Проксиме Центавра, в конце концов - дешевыми, надежными и быстрыми. Потому что никому не хочется жить в консервных банках месяцами и годами, в тесноте и аскезе, с водой из собственных экскрементов и с бургерами из водорослей. Никому не хочется, чтобы из-за невесомости усыхали мышцы и мозги, чтобы кто-то проковыривал в обшивке пальцем дырочки и чтобы месяцами нужно было обходиться без полноценного секса.

Вот эти проблемы - цены, скорости и комфорта - и решает сегодня молодая, рьяная, авантюрная и очень нетерпеливая когорта, так сказать - илонов масков. Родившиеся в конце прошлого века, вскормленные Саймаком, Азимовым и Хойлом, они взорвавшийся во время приземления корабль считают успехом (он же сел!), коммерческие полеты - нормой, а конкуренцию - спортом.

Мы тут - внизу! - выясняем, кто у кого и по какому праву оттяпал кусок территории; что будет, когда растают все льды Гренландии; что мы будем завтра есть и пить и куда дострелят какие-то там ракеты типа "земля-земля" с ядерными боеголовками. Мы ими - боеголовками - меряемся.

А они уже примеривают на себя атмосферу Марса, добывают из нее воду, проращивают в красноватом грунте какие-то семена и микроорганизмы и запускают в бледно-желтое тусклое инопланетное небо какую-то микроскопическую жужжалку с четырьмя смешными растопыренными ножками и хрупкими крылышкками-лопостями, радуясь каждому покоренному ею метру.

Мы уже живем в разных мирах. Параллельно. Не соприкасаясь своими проблемами. Мы считаем их чекнутыми сумасбродами, которые тратят как бы наши, общечеловеческие деньги на свои бесполезные игрушки. А они нас просто не замечают. Как шумные и непоседливые дети, они строят "башни" из высокотехнологичных кубиков, взрывают их, рушат, начинают с начала и с каждым разом эти "башни" все выше и, похоже, совсем скоро доберутся таки до этого самого "неба", на (или "в") котором есть все ответы на все вопросы.

Они хотят быть богами. И не заморачиваются тем, что "боги", якобы, эту "башню" могут развалить основательно и невосстановимо. Они верят, что успеют умчаться на свой Марс до того, как колыбель человечества возможно постигнет очередной апокалипсис...

Но в конечном итоге их "игрушки" и мечты "не от мира сего" приносят плоды и нам, обреченным всю жизнь ползать по поверхности своей планеты.

С помощью их исследований, экспериментов, достижений и изобретений что-то меняется, улучшается и модернизируется в земной экономике, что по большому счету дает нам шансы на выживание.

С орбиты, которая уже основательно обжита и также основательно "замусорена", куда удобнее изучать родную планету. Орбитальные спутники давно уже обеспечивают навигацию и связь. И пусть скептики рассказывают, что орбитальная станция нам ни к чему, потому что "ничего" не дала человечеству кроме расходов, именно с её помощью, именно на основании изучения влияния замкнутого пространства, радиации и невесомости на человеческий организм, мы всё больше знаем о самих себе и о степени своей адаптивности к экстремальным условиям.

В общем, можно сказать, что сверху куда лучше видны наши глобальные достижения, изменения на планете, а также - все наши проблемы и пути их решения. Оттуда, из околоземного пространства, с Луны и с Марса, легче осознать наше место в Солнечной системе, в галактике Млечный Путь и, в конечном счете, во Вселенной.

И в этой связи интересно понаблюдать за тем, кто и как сегодня осваивает Околоземье, Солнечную систему и Ближний космос.

Вот всего лишь несколько красноречивых фактов. И, кстати, обратите внимание: Украина тоже не пасёт задних!

Полёты Crew Dragon-2

Время МКС подходит к концу. Но пока ещё её интенсивно используют для отработки самых разных космических технологий, а также - для серии экспериментов с участием астронавтов.

Вот, посмотрите на процесс состыковки с МКС многоразового корабля Crew Dragon-2 и перехода астронавтов на борт станции. Впечатляющее зрелище и важный этап развития космического судоходства.

Напомним: многоразовый корабль Crew Dragon-2 совершил уже второй полет к МКС и благополучно вернулся на Землю. Первый раз он использовался во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.

Романтичные китайцы: небесные дворцы, вопросы к небу и боги огня

Китай, который с глубокой древности гордо носит название Поднебесная империя, активно покоряет "небеса", чтобы можно было смело называться империей Космической. Китайцы не собираются уступать кому бы то ни было космические трассы и территории.

Они уже начали строить собственную орбитальную станцию, основной модуль которой "Тяньхэ", уже выведен на нужную орбиту, а также обнародовали свои планы на лунные и марсианские исследования.

На постройку трехмодульной орбитальной станции “Тяньгун” (“Небесный дворец”), по прогнозам разработчиков, должно уйти около двух лет. Вся процедура должна уложиться в 11 пусков в 2021-2022 годах: три запуска модулей, четыре запуска грузовых космических кораблей и четыре запуска пилотируемых космических кораблей. Сама станция проработает 10-15 лет на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 километров.

Также Китай активно осваивает Марс.

На прошлой неделе от китайского космического корабля "Тяньвень-1", который был запущен с помощью крупнейшей ракеты-носителя страны Long March-5 в июле 2020 года, а в феврале 2021 года достиг Марса, отделился спускаемый аппарат с марсоходом Чжужу́н или Журонг («кит. 祝融, пиньинь Zhùróng, палл. Чжужу́н» — бог огня). 15 мая спускаемый аппарат благополучно сел на Марс на южной равнине Утопия, сообщает Xinhua.

"Тяньвень-1" - “Вопрошающий небо” - назван в честь китайского поэта Цюй Юаня, жившего в 340–278 годах до н.э., а "Чжужу́н" - Бог огня - символизирует, что ровер позволит «зажечь огонь космических исследований» Китая и направить людей к продолжению исследований «бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной».

Шестиколёсный Чжужун высотой 185 см, весит около 240 кг и питается от раскладывающихся солнечных батарей. Также у него есть лазерный инструмент для оценки химического состава горных пород и радар для поиска водяного льда под поверхностью. Его основная миссия - искать на Марсе жизнь. Предполагается, что он будет работать не менее 90 марсианских дней. Напомним, один день на Марсе длится примерно 24 часа 39 минут.

Таким образом, Китай стал третьим государством после СССР (АМС Марс-3 в 1971 году) и США, чьи аппараты осваивают Марс.

За пределами Солнечной системы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить за пределы Солнечной системы исследовательский зонд Interstellar Probe, который должен полететь на 1000 астрономических единиц от Солнца. Об этом пишет Gizmodo.

Новый зонд Interstellar Probe планируют запустить к 2030 году. За 15 лет он должен достичь границы гелиосферы, а вся миссия рассчитывается на 50 лет. В конце миссии аппарат должен будет отойти на 1000 астрономических единиц от Солнца и достичь межзвездной среды.

"Зонд передает моментальный снимок с места своего пребывания во время так называемых путешествий галактикой. Исследуя гелиосферу и межзвездную среду в ее нынешнем состоянии, в конечном итоге это позволит нам понять, как сформировалось наше пространство в галактике, а также куда мы идем дальше", - рассказал астрофизик из Университета Джона Хопкинса Понтус Брандт.

В частности, зонд должен пройти через гелиосферу Солнечной системы для того, чтобы ученые могли определить ее точные размеры и структуру.

За всю историю космических миссий только четыре из зондов были запущены по аналогичным траекториям: "Пионер-10" и "Пионер-11", "Вояджер-1" и "Вояджер-2". Зонд Interstellar Probe станет станет пятым космическим аппаратом, который преодолеет отметку в 50 астрономических единиц (7,5 млрд км) от Земли.

Напомним

«Вояджер-1» — американский космический зонд, исследующий Солнечную систему с 5 сентября 1977 года. Основная миссия - исследование Юпитера и Сатурна. Нынешняя задача — исследование окраин гелиосферы и межзвёздной среды. Он преодолел границу гелиосферы около 25 августа 2012 года. Ожидается, что минимально необходимое для исследований электроснабжение будет поддерживаться приблизительно до 2025 года. «Вояджер-1» является самым быстрым из покидающих Солнечную систему космических зондов, а также наиболее удалённым от Земли объектом из созданных человеком. Обладая скоростью выше второй космической Земли, он движется по гиперболической траектории по отношению к ней, поэтому не вернётся на Землю под действием её гравитационного притяжения. В дальнейшем, вероятно, «Вояджер-1» будет вечно странствовать по галактике Млечный Путь.

Украина космическая

Людей, которые совместно с коллегами из разных стран мира активно строят космическое будущее нашей планеты, хватает и в Украине. Финансирование украинской космической отрасли самое низкое по сравнению с другими космическими державами, но результат наших ученых, разработчиков и конструкторов впечатляющий.

Украину вполне можно назвать космической державой, потому что в стране, несмотря на все проблемы, есть и работает инфраструктура полного цикла для создания ракет, научная база, успешные международные кейсы в реализации космических проектов. Есть уважаемые специалисты и молодые люди, которые способны создавать проекты мирового уровня. Украина – одна из немногих стран мира, которая имеет замкнутый цикл ракетостроения, начиная с ракетного топлива, заканчивая готовыми корпусами, ракетами-носителями и космическими аппаратами. Львиная доля создания космического оборудования приходится на государственные предприятия, которые подчиняются специальному уполномоченному органу – Государственному космическому агентству Украины. В нашей стране производится следующее космическое оборудование:

двигатели, узлы и агрегаты РН,

космические аппараты,

отдельные системы КА,

ракетно-космические комплексы,

ракеты-носители.

В портфолио украинской космической отрасли входит 3 семейства ракет-носителей, которые запускаются на 4 космодромах мира.

Одна из главных ролей в космической отрасли страны – у конструкторского бюро «Южное». Наряду с КБ «Южное» работает еще одно днепровское предприятие – завод «Южмаш». Эти две организации завязаны друг на друге, так как «Южное» проектирует то, что потом производит «Южмаш». Еще один важный участник цепочки – Павлоградский химический завод – предприятие, которое занимается производством твердого топлива. В кооперации с «Южным» работает еще порядка 120 предприятий в Украине.

С 1991 по 2018 годы было осуществлено 154 пуска ракет-носителей, изготовленных с участием украинских предприятий. В разные годы на наших ракетах-носителях производилось до 13% всех мировых запусков в космос.

Ракеты стартовали с космодромов Плесецк, Байконур, Уоллопс, платформы «Морской старт». На орбиту было выведено порядка 300 космических аппаратов по заказу разных стран мира.

Во всем мире хорошо известны ракеты-носители от КБ «Южное» «Зенит» и «Циклон», которые доставляют спутники на орбиту. Двигатели КБ «Южное», серийно изготавливаемые ГП «ПО Южный машиностроительный завод», помогают успешным запускам европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, которая регулярно отправляется в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане. Очередной такой пуск состоялся 29 апреля 2021 года, сообщило КБ «Южное».

В Украине были разработаны и произведены первая ступень для американской ракеты-носителя Antares и двигатель для европейской ракеты-носителя Vega. Antares – это ракета-носитель среднего класса, предназначенная для отправки в космос груза весом до 7 тонн. При ее разработке американская сторона столкнулась с проблемой отсутствия достаточного опыта в работе с жидкостными ступенями и криогенными компонентами, поэтому было принято решение обратиться к украинскому КБ «Южное», которое до этого успешно проектировало собственные космические ракеты. Основной фронт работ украинского конструкторского бюро касался топливной системы. Производством занималось предприятие «Южмаш». Долгосрочный контракт на производство первой ступени для Antares был подписан в 2008 году и действовал до 2019 года. В 2013 году состоялся запуск с базы NASA в Уоллопс, ракета отправила на орбиту грузовик Cygnus с полезным грузом для МКС, в том числе научным оборудованием.

Международная компания Noosphere активно инвестирует в космические проекты в Украине и за ее пределами. У компании есть несколько совместных проектов с КБ «Южное» в области разработки космических модулей и ракетных двигателей, исследования космоса и больших данных. Среди проектов, в которые инвестирует Noosphere, – разработка новой спутниковой платформы на основе CubeSat, такие спутники могут создаваться под разные задачи в кратчайшее время. EOS Data Analytics – это облачный сервис, который в автоматическом режиме занимается анализом данных для геоинформационных систем на основании спутниковых снимков, поведенческих факторов, геопространственных данных и информации о рабочих процессах клиента.

За годы независимости Украина запустила в космос три спутника для дистанционного зондирования Земли собственной разработки и производства– «Сич-1», «Сич-1М», «Сич-2». Сейчас в планы Государственного космического агентства Украины входит создание спутников «Сич-2-1» и «Сич-2М», «Сич-3-О», «Сич-3-Р». В процессе разработки находится научно-технический искусственный спутник «Микросат». Всего до 2022 года Украина планирует запустить 6 спутников.

Проект украинской команды Mars Hopper стал одним из победителей хакатона NASA. Авторы проекта предложили альтернативную технологию перемещения по Марсу. Как известно, на Марсе разреженная атмосфера и более слабая сила притяжения, чем на Земле. Авторы проекта предложили создать самолет, который, приземляясь, будет собирать лед с поверхности Красной планеты и превращать его в газ. Высвобождаемая при этом энергия будет создавать реактивную тягу для следующего прыжка и вращения пропеллеров. Фактически, самолет будет перемещаться по планете, как прыгающее насекомое. В ближайшие планы разработчиков входит создание двух прототипов изобретения.

Украинец Макс Поляков - круче Илона Маска!

Потому что с меньшим капиталом делает в ракетостроении удивительные вещи! В 2017 году украинский и американский бизнесмен Макс Поляков купил американский космический стартап Firefly Space Systems ракетного инженера Тома Маркусик, который до этого работал в Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX.

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты до Луны.

Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost. Также компания создаёт малые ракеты-носители.

Поляков привлек к работе над легкой ракетой Firefly Alpha украинских ученых и инженеров, что значительно ускорило процесс ее создания. В мая 2018 года в г. Днепр был открыт R & D-ц Центр Firefly, в котором работает 140 украинских специалистов.

В ноябре 2018 Firefly Aerospace попала в список компаний, отобранных NASA для программы освоения Луны с общим бюджетом 2,6 млрд долл.

В 2019 компания Firefly Aerospace подписала договор о сотрудничестве с Aerojet Rocketdyne, бывшим подразделением Boeing.

В 2019 году военно-воздушные силы США выбрали Firefly для участия в программе Orbital Services Program-4 (OSP-4).

В марте 2019 года в американском Техасе на тестовой площадке частного аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace был совершен пробный запуск новой ракеты.

В мае 2020 Firefly получили сертификацию AS9100 и команда перешла от разработки к фазе производства ракетноносителя Alpha.

Сегодня ракеты такого класса, как у Firefly, не строит больше никто. «На рынке либо старые «монстры», которые строят огромные ракеты, либо новые компании типа SpaceX, чьи ракеты тоже больше наших», — говорит Поляков.

После дебютного запуска ракеты-носителя Alpha Firefly планирует привлечь дополнительные 300 млн долларов инвестиций до конца 2021 года.

"Учитывая, что Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов", – заявил Поляков.

Ранее Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных приборов на поверхность Луны в 2023 году с помощью своего лунного посадочного модуля Blue Ghost.

Firefly Aerospace собирается выпускать 8 ракет в год, причем первый запуск в рамках программы должен состояться уже в этом, 2021 году.

«А дальше, если построим завод во Флориде, будем делать 24 ракеты ежегодно», – уточняет Поляков.

Сегодня проект Firefly Aerospace равноценно развивается в США и в Украине: в техасском офисе компании работает 180 человек, а в украинском – 160 (120 на заводе, 40 – в конструкторском бюро). Офис в Днепре возглавляет один из первопроходцев космической отрасли США Джон Иселла, работавший ранее над проектом Antares для NASA и руководивший канадской компанией MLS, которая строила космодром для совместных с Украиной запусков. В Украине Джон Иселла также известен тем, что представлял конструкторское бюро «Южное» в США. «Днепр – космическая столица Украины. Здесь находится «Южмаш», конструкторское бюро «Южное». Здесь невероятная концентрация специалистов в аэрокосмической отрасли. Поэтому выбор локации не случайный», – говорит Иселла.

Украинский офис Boeing

Активная работа идет и в украинском офисе Boeing, где совместно с инженерной компанией «Прогресстех» ведется разработка для международного авиационно-космического гиганта. Привлечь компанию в Украину удалось интеллектом наших инженеров, способностью оперативно учиться – ну и, конечно, более низкими по сравнению с американскими ценами на инженерные услуги.

Сегодня в киевском центре работает более 600 технарей и он входит в десятку крупнейших зарубежных инженерных офисов «Боинга». А в прошлом году американский авиапроизводитель признал украинскую команду инженеров лучшими в корпорации.

Украинские конструкторы показали панораму проекта базы на Луне

Специалисты конструкторского бюро Южное (Днепр) презентовали на международном симпозиуме Moon Village в Токио концептуальный проект научно-экспериментальной базы на Луне. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Украинские конструкторы сформировали вид базы, ее конфигурацию и инфраструктуру, определили сроки эксплуатации на разных стадиях, установили технические характеристики для транспортной системы, которая будет использоваться как для передвижения по Луне, так и для транспортировки астронавтов на Землю.

Посмотреть панораму можно ТУТ.

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava











