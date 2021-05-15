Более $ 100 млн заплатили на аукционе Christie's за картину Пикассо

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картину испанского художника Пабло Пикассо продали за 103,4 миллиона долларов США, сообщает BBC.

Аукцион длился 19 минут.

В аукционном доме объяснили, что картина «Женщина, которая сидит в окна» (портрет возлюбленной художника Марии-Терезы) стоила 90 млн, а оставшуюся сумму составляет комиссия.

Ожидалось, что картину, которая была куплена 8 лет назад в Лондоне за 44,8 мол долларов, продадут «всего» за 55 млн долларов США.

Это уже пятая картина Пикассо, проданная за более 100 млн долларов США. На сегодняшний день самой дорогой его работой считается картина «Алжирские женщины», проданная в 2015 году за 179,4 миллиона долларов США.

Как известно, Пабло Пикассо - испанский и французский художник, работал преимущественно во Франции, один из самых выдающихся художников XX века.



