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Евроинтеграция: Украину официально включили в проект "Европейский Шелковый путь"

21:00, 13 май 2021
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Украину официально включили в проект Европейского Совета "Европейский Шелковый путь". Официальным послом этого проекта и уполномоченным представителем Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию стал народный депутат Вадим Ивченко. Политолог Владислав Дзивидзинский считает, что официальное присоединение Украины к такой интересной с точки зрения культурного и экономического сотрудничества инициативе имеет хорошие перспективы для дальнейшей европейской интеграции нашего государства. Об этом сообщает УНН.

"Мотивом присоединения Украины к этой инициативе может стать демонстрация желания Европы оставить Украину в сфере своего влияния. И также продемонстрировать Украине свою готовность (но пока умеренную) относительно будущей интеграции Украины в единое европейское пространство. Очевидно, что Украина пока не готова ни к вступлению в НАТО, ни к вступлению в Евросоюз, и сам Евросоюз испытывает достаточно непростые времена. Но терять Украину для Европы нельзя, так это хорошая альтернатива продемонстрировать ответ на наше желание европейской интеграции, продемонстрировать то, что Европа готова поддержать украинский внешний политический выбор, оставить для себя возможность обратного транзита, оставить возможность открытых инвестиций", - рассказал Дзивидзинский.
По мнению политолога, на пути к глобальным планам и целям, проект "Европейский Шелковый путь" является более чем удачным инструментом.
"В итоге могу сказать, что при любом способе реализации это является положительной идеей. Это прекрасная возможность для Украины развиваться и интегрироваться", - считает Дзивидзинский.
Напомним
Новоназначенный посол проекта "Европейский Шелковый путь" и уполномоченный представитель Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию Вадим Ивченко отметил важность этих инициатив в налаживании экономических связей и распространении европейских ценностей.
"Для нас важно, что мы выбрали этот "Европейский Шелковый путь" именно как информационную площадку для распространения европейских ценностей в культуре, образовании, экономике, экологии непосредственно на восток. Через Украину мы планируем идти дальше непосредственно в Грузию, в Азербайджан и дальше на восток . (...) Мы уже начали тесно работать по налаживанию экономического сотрудничества европейских компаний и украинского бизнеса, мы уже начали сотрудничество с федерацией работодателей Украины и был подписан соответствующий меморандум, и мы дальше планируем развивать наше сотрудничество как в культурной, так и в экономической сферах в Украине", - подчеркнул Ивченко.



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