Ноутбуки для учителей: правительство выделило почти миллиард гривен

Украинские школы уже закупили более 400 000 «карантинных» гаджетов. Правительство распределило почти миллиард гривен между местными бюджетами для борьбы с последствиями COVID-19 в школах, в частности на закупку ноутбуков для учителей, чтобы они могли преподавать дистанционно и улучшали навыки. Об этом шла речь в эфире телеканала "Дом".

Как отметил заместитель министра образования по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий, еще год назад учителя не имели ни навыков, ни техники обеспечить такой уровень дистанционного преподавания, как сегодня.

"За этот период, за эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрена электронные дневники и журналы, ими пользуются более 300 школ. Они бесплатные", - сообщил он.

Кроме того, чтобы помочь педагогам и научить их пользоваться цифровыми инструментами, государство и администрации школ организовали специальные курсы.

"Минцифры в помощь учителям разработало образовательные сериалы" Цифровые навыки для учителей "," Карантин-сервис учителей "," Интерактивное обучение и инструменты и технологии для интересных уроков ". Эти сериалы просмотрели более 50 тыс. Учителей", - отметил заместитель министра.

По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тыс. единиц техники. Теперь с помощью новой субвенции почти миллиард гривен учителя получат новые ноутбуки. В некоторых столичных школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов.

По словам директора учебно-воспитательного комплекса № 141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" города Киева Юрия Кинькова, сегодня онлайн-обучения освоили все учителя.

"Если в прошлом году в этот период мы волновались, чтобы вообще учителя уроки проводили, то сегодня мы уже боремся за качество уроков, мы контролируем посещения детей, мы можем зайти на любой урок. Для этого разработчики сделали определенные алгоритмы в каждой школе" , - рассказал он.

Но если в столичных образовательных учреждениях ситуация с оснащением ноутбуками, компьютерами и другой техникой практически в норме, то в регионах как ученики, так и педагоги хуже обеспечены гаджетами для удаленного обучения.

Чтобы карантин не влиял на учебный процесс, в планах у Министерства образования развитие Всеукраинской школы онлайн. На платформе уже доступны почти две тысячи уроков. Чтобы сделать доступным весь цикл обучения, нужно доснять еще столько же.

Впоследствии уроки будут и с субтитрами на русском языке для детей с временно неподконтрольных Украины территорий. Для крымчан уроки запишут и крымскотатарском. Таким образом, эти школьники будут учиться в едином темпе.

Как сообщалось, в Украине от 2015 действует программа "Дистанционное образование Донетчины", благодаря которой дети с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут дистанционно учиться в украинских школах.



