"Поддержать"
Тренды:
Новости
Как живут люди в мире: Узбекистан. Особенности путешествий в пандемию
День Победы в Украине: заявление президента Зеленского и отчет полиции
Тысячи пиявок, охраняемых Вашингтонской конвенцией, хотели вывезти из Львова в Варшаву
Ноутбуки для учителей: правительство выделило почти миллиард гривен
Иски на 4,5 млрд долларов подал украинский бизнес против России из-за оккупации
Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет
В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда
Создан одноразовый пластик, который быстро и безопасно разлагается в воде
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Оккупанты продолжают минировать поля и дороги, это зафиксировал беспилотник ОБСЕ
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский: о чем договаривались и какой в этом смысл
За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
На саммите G7 целый раздел посвятили Украине: полная поддержка подтверждена
За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы
Все новости
Власть / Образование / Финансы / Главные новости

Ноутбуки для учителей: правительство выделило почти миллиард гривен

13:00, 10 май 2021
85
Версия для печати

Украинские школы уже закупили более 400 000 «карантинных» гаджетов. Правительство распределило почти миллиард гривен между местными бюджетами для борьбы с последствиями COVID-19 в школах, в частности на закупку ноутбуков для учителей, чтобы они могли преподавать дистанционно и улучшали навыки. Об этом шла речь в эфире телеканала "Дом".

Как отметил заместитель министра образования по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий, еще год назад учителя не имели ни навыков, ни техники обеспечить такой уровень дистанционного преподавания, как сегодня.
"За этот период, за эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрена электронные дневники и журналы, ими пользуются более 300 школ. Они бесплатные", - сообщил он.

Кроме того, чтобы помочь педагогам и научить их пользоваться цифровыми инструментами, государство и администрации школ организовали специальные курсы.

"Минцифры в помощь учителям разработало образовательные сериалы" Цифровые навыки для учителей "," Карантин-сервис учителей "," Интерактивное обучение и инструменты и технологии для интересных уроков ". Эти сериалы просмотрели более 50 тыс. Учителей", - отметил заместитель министра.

По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тыс. единиц техники. Теперь с помощью новой субвенции почти миллиард гривен учителя получат новые ноутбуки. В некоторых столичных школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов.

По словам директора учебно-воспитательного комплекса № 141 "Образовательные ресурсы и технологический тренинг" города Киева Юрия Кинькова, сегодня онлайн-обучения освоили все учителя.

"Если в прошлом году в этот период мы волновались, чтобы вообще учителя уроки проводили, то сегодня мы уже боремся за качество уроков, мы контролируем посещения детей, мы можем зайти на любой урок. Для этого разработчики сделали определенные алгоритмы в каждой школе" , - рассказал он.

Но если в столичных образовательных учреждениях ситуация с оснащением ноутбуками, компьютерами и другой техникой практически в норме, то в регионах как ученики, так и педагоги хуже обеспечены гаджетами для удаленного обучения.
Чтобы карантин не влиял на учебный процесс, в планах у Министерства образования развитие Всеукраинской школы онлайн. На платформе уже доступны почти две тысячи уроков. Чтобы сделать доступным весь цикл обучения, нужно доснять еще столько же.

Впоследствии уроки будут и с субтитрами на русском языке для детей с временно неподконтрольных Украины территорий. Для крымчан уроки запишут и крымскотатарском. Таким образом, эти школьники будут учиться в едином темпе.

Как сообщалось, в Украине от 2015 действует программа "Дистанционное образование Донетчины", благодаря которой дети с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут дистанционно учиться в украинских школах.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Главные новости
7-05-2021, 20:00
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены