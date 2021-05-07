"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет
В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда
Создан одноразовый пластик, который быстро и безопасно разлагается в воде
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Оккупанты продолжают минировать поля и дороги, это зафиксировал беспилотник ОБСЕ
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский: о чем договаривались и какой в этом смысл
За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
На саммите G7 целый раздел посвятили Украине: полная поддержка подтверждена
За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы
Юные гимнастки Украины завоевали три медали на международном турнире
Ученые нашли вид кофе, который устойчив к глобальному потеплению
На Пасху в Одесской области произошло чудо: расцвела трехсотлетняя груша
Юрий Витренко назвал условия для снижения цен на газ
Открытие рынка земли - процесс сложный: что делать громадам
Все новости
Главные новости / Здоровье

Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет

23:00, 07 май 2021
61
Версия для печати

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19: с завтрашнего дня не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Об этом глава Минздрава написал на своей Facebook-странице.
"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область.
Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал Степанов.
Отдельно министр здравоохранения также указал на особенности течения южноафриканского штамма коронавируса.
"К большому сожалению, в этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно, кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей. Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были наиболее пиковыми", - отметил Степанов.
Отдельные опасения вызывало высокое количество больных, которым нужен был доступ к кислороду, отметил глава Минздрава.
"Понимали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - 5,5 тонн в сутки. На пике эпидемии в больницах были 44 000 пациентов, находившиеся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - отметил он.
Напоследок министр Степанов подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических мероприятий на выходных и во время праздников.
"Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - резюмировал он.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критика работы Минздрава не является обоснованной из-за важных наработок ведомства в противодействии COVID-19 в условиях развалившейся системы здравоохранения.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Главные новости
Вчера, 20:00
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены