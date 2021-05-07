Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19: с завтрашнего дня не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Об этом глава Минздрава написал на своей Facebook-странице.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область.

Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - написал Степанов.

Отдельно министр здравоохранения также указал на особенности течения южноафриканского штамма коронавируса.

"К большому сожалению, в этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно, кого забирать - или молодого человека 37-ми лет, который вел правильный образ жизни и занимался спортом, или пожилых людей. Первые недели вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города. Конец марта и начало апреля были наиболее пиковыми", - отметил Степанов.

Отдельные опасения вызывало высокое количество больных, которым нужен был доступ к кислороду, отметил глава Минздрава.

"Понимали, что нам может не хватить кислорода, чтобы обеспечить всю страну. Мощности на Львовском химическом заводе не выдерживали и в какой-то момент часть производственных мощностей остановилась. Однако за ночь удалось их восстановить. Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениях и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны - 5,5 тонн в сутки. На пике эпидемии в больницах были 44 000 пациентов, находившиеся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - отметил он.

Напоследок министр Степанов подчеркнул важность соблюдения противоэпидемических мероприятий на выходных и во время праздников.

"Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - резюмировал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критика работы Минздрава не является обоснованной из-за важных наработок ведомства в противодействии COVID-19 в условиях развалившейся системы здравоохранения.



