В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда

7 мая, в присутствии первого заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича АО «Укрзализныця» и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили Меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

7 мая, в присутствии первого заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича АО «Укрзализныця» и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили Меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

Документ подписали Вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, председатель правления и генеральный директор Stadler CIS AG Петр Христоф Шпюлер и генеральный директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

«В этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава - закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики. Приветствую начало сотрудничества Укрзализныци и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества», - отметил первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

В соответствии с Меморандумом, стороны вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Але наша главное условие такого партнерства является неизменной - локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны», - отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует возобновление пассажирских перевозок в Австрию и Венгрию уже в июне.

Ранее мы сообщали, что в июне Укрзализныця возобновит международные железнодорожные путешествия. Уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.



