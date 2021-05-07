"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет
В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда
Создан одноразовый пластик, который быстро и безопасно разлагается в воде
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Оккупанты продолжают минировать поля и дороги, это зафиксировал беспилотник ОБСЕ
Энтони Блинкен и Владимир Зеленский: о чем договаривались и какой в этом смысл
За последнюю неделю по программе 5-7-9 выдали кредитов на 2,2 миллиарда
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
На саммите G7 целый раздел посвятили Украине: полная поддержка подтверждена
За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы
Юные гимнастки Украины завоевали три медали на международном турнире
Ученые нашли вид кофе, который устойчив к глобальному потеплению
На Пасху в Одесской области произошло чудо: расцвела трехсотлетняя груша
Юрий Витренко назвал условия для снижения цен на газ
Открытие рынка земли - процесс сложный: что делать громадам
Все новости
Бизнес / Транспорт

В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда

22:00, 07 май 2021
122
Версия для печати

7 мая, в присутствии первого заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича АО «Укрзализныця» и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили Меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

7 мая, в присутствии первого заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича АО «Укрзализныця» и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили Меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

Документ подписали Вице-премьер-министр - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, и.о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский, председатель правления и генеральный директор Stadler CIS AG Петр Христоф Шпюлер и генеральный директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

«В этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава - закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики. Приветствую начало сотрудничества Укрзализныци и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества», - отметил первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

В соответствии с Меморандумом, стороны вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для Укрзализныци, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Але наша главное условие такого партнерства является неизменной - локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны», - отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует возобновление пассажирских перевозок в Австрию и Венгрию уже в июне.
Ранее мы сообщали, что в июне Укрзализныця возобновит международные железнодорожные путешествия. Уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Криминал / Видео / Главные новости
Вчера, 20:00
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены